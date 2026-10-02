La Sele entrena en Japón para cerrar su gira asiática ante Ecuador

Luego de su derrota en la tanda de penales ante Nueva Zelanda, la Selección Mayor de Panamá inició este viernes su etapa de recuperación y preparación con la mirada puesta en el partido por el tercer lugar frente a Ecuador, en el cierre de su gira por Asia, informó la Federación Panameña de Fútbol. El grupo se dividió en dos bloques: los futbolistas que disputaron 60 minutos o más realizaron labores de reacondicionamiento en el gimnasio y la piscina del hotel, mientras que el resto del plantel se trasladó a la cancha de entrenamiento bajo la supervisión del director técnico Thomas Christiansen, explica el comunicado.

En total, 15 jugadores entrenaron en el “Ajinomoto Field Nishigaoka”, ubicado en la ciudad de Kita, Tokio, Japón. La sesión en campo tuvo una duración de una hora, espacio en el que los seleccionados mostraron gran intensidad para disputar cada balón con la intención de sumar minutos en el próximo encuentro.

Para este sábado, el equipo tiene programado el reconocimiento oficial del césped del Estadio Nacional de Tokio, escenario que albergará el choque por el tercer puesto y la gran final entre Japón y Nueva Zelanda. La práctica oficial de Panamá se desarrollará desde las 10:00 a.m. hora local (8:00 p.m. del viernes en hora de Panamá), mientras que la conferencia de prensa con Christiansen está fijada para las 11:15 a.m. hora local. El enfrentamiento entre Panamá y Ecuador se disputará el lunes 5 de octubre a las 3:30 p.m. hora local (1:30 a.m. hora de Panamá), encuentro que marcará el cierre de la gira previa a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf en noviembre.