La ‘Sele’ Mayor de fútbol define a sus convocado para la gira asiática por India y Japón

La primera lista de convocados para la Selección Mayor Masculina de fútbol de Panamá, luego de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya está confirmada.

Thomas Christiansen, DT de Panamá Mayor, definió la lista de jugadores que estarán viendo acción en la gira de partidos en el continente asiático como parte de los encuentros por la fecha FIFA combinada de los meses de septiembre y octubre.

Christiansen eligió a un total de 27 jugadores para disputar una serie de tres partidos internacionales en India y Japón.

Panamá estará enfrentándose a su similar de India, el próximo viernes 25 de septiembre en la ciudad de Bangalore, en su primer amistoso, y luego estará viajando a Japón para disputar dos partidos más, el primero, el 1 de octubre ante Nueva Zelanda, en Yokohama, y el segundo, el 5 de octubre, frente al ganador entre Japón y Ecuador, en el Estadio Nacional, en Tokio.