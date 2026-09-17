Política

Reformas electorales: arranca debate con temas clave bajo la lupa

Como parte de la metodología, los invitados cuentan con 5 minutos para exponer, los miembros de la comisión 30 minutos y los demás diputados con 10 minutos para intervenir. El próximo miércoles se continuará con la discusión

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Reformas electorales: arranca debate con temas clave bajo la lupa
ML | Tribunal Electoral.
Thaylin Jiménez
17 de septiembre de 2026

El inicio del primer debate del Proyecto de Ley 699 mantiene bajo la lupa varios temas señalados por sectores empresariales, grupos de mujeres, sociedad civil y otros actores, entre ellos los topes de campaña, el financiamiento político, la representación política, el sistema electoral y la fiscalización.

La Fundación para la Libertad Ciudadana propone reducir los topes de campaña y establecer un límite a las donaciones privadas que puede recibir un candidato. La Alianza de Mujeres de Panamá plantea reformar el artículo 347, al cuestionar que una persona pueda postularse a varios cargos si solo puede ocupar uno.

Desde la sociedad civil, Eduardo Gil considera que las reformas son “regresivas para el ejercicio de la democracia” y advierte que podrían favorecer a los partidos grandes y restringir la participación de otros sectores.

Mientras, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) aún no ha fijado posición. Alberto López, presidente del gremio, indicó que el tema será discutido por el gremio el próximo lunes.

El primer debate arrancó ayer en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales.

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Lo que se apruebe en esta reforma electoral establecerá las reglas que regirán las próximas elecciones generales de 2029
Proponen pasar de 39 a 41 circuitos

ml | A la vez, la Asamblea Nacional avanza con el Proyecto de Ley 700, que establece una nueva configuración de los circuitos electorales para la elección de diputados.

La iniciativa, impulsada por el Tribunal Electoral (TE), fue aprobada en primer debate con 6 votos a favor y 3 en contra y propone aumentar de 39 a 41 el número de circuitos, con base en la cantidad de electores y el principio de representación proporcional establecido en la Constitución.

Según explicó el magistrado presidente del TE, Narciso Arellano Moreno, con la reforma propuesta, se permitirá garantizar una distribución de las curules de acuerdo con el principio de representación proporcional y con la realidad demográfica y electoral del país. El proyecto fue aprobado en primer debate la semana pasada.

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