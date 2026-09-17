$!Reformas electorales: arranca debate con temas clave bajo la lupa

El inicio del primer debate del Proyecto de Ley 699 mantiene bajo la lupa varios temas señalados por sectores empresariales, grupos de mujeres, sociedad civil y otros actores, entre ellos los topes de campaña, el financiamiento político, la representación política, el sistema electoral y la fiscalización.

La Fundación para la Libertad Ciudadana propone reducir los topes de campaña y establecer un límite a las donaciones privadas que puede recibir un candidato. La Alianza de Mujeres de Panamá plantea reformar el artículo 347, al cuestionar que una persona pueda postularse a varios cargos si solo puede ocupar uno.

Desde la sociedad civil, Eduardo Gil considera que las reformas son “regresivas para el ejercicio de la democracia” y advierte que podrían favorecer a los partidos grandes y restringir la participación de otros sectores.

Mientras, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) aún no ha fijado posición. Alberto López, presidente del gremio, indicó que el tema será discutido por el gremio el próximo lunes.

El primer debate arrancó ayer en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales.