La ‘Sele’ ya está en Canadá

El camino de la Selección de fútbol de Panamá ha sido largo y por momentos lleno de sinsabores, pero también ha colmado de alegrías a todo un país.

Desde los primeros compases de Thomas Christiansen como seleccionador, en medio de la pandemia de Covid-19, allá por el lejano 2020, pasando por la decepción de no clasificar a Catar 2022, y la ratificación del DT hispano-danés para continuar en un proyecto que ha llevado a la ‘Sele’ a disputar su 2do Mundial en su historia, nuestros futbolistas siguen demostrando su talento y desde ya, mantienen el compromiso de representar con todo a Panamá.

Ayer, la delegación se instaló en su campamento en el Nottawasaga Training Site, en New Tecumseth, Ontario, en Canadá, para preparar su debut mundialista el 17 de junio ante Ghana, en Toronto. Los canaleros llegaron con 28 jugadores, los 26 convocados y 2 reservas (JD Gunn y Víctor Griffith). Hoy será su primer entreno con el grupo completo.