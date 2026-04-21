La sensación francesa Paul Seixas ilumina la Flecha Valona

Excepcional desde el inicio de la temporada, la sensación francesa de 19 años Paul Seixas se enfrenta este miércoles a la Flecha Valona y a su terrible Muro de Huy.

Segundo en la Vuelta al Algarve y en las Strade Bianche, vencedor de la Classic Ardèche y de la Vuelta al País Vasco con tres etapas además, el fenómeno del equipo Decathlon se presenta como el gran favorito de la 90ª edición de la Flecha Valona.

Con una victoria, el ciclista de Lyon se convertiría de lejos en el ganador más joven de esta venerable clásica belga, un récord que desde la primera edición en 1936 pertenece a Philémon De Meersman, que contaba entonces con 21 años y 150 días.

El pelotón no contará el miércoles con sus principales superestrellas e incluso se asemeja a un pequeño Campeonato de Francia con Kévin Vauquelin, segundo en las dos últimas ediciones, también entre los favoritos.

Tadej Pogacar, vigente vencedor, y Remco Evenepoel han preferido reservarse para la que el punto culminante del tríptico de las Ardenas, la Lieja-Bastoña-Lieja, donde se encontrarán con Seixas para un esperado duelo a tres el domingo.

También hay mucha curiosidad por ver cómo se las arreglará el joven francés en el mítico Muro de Huy que desde hace cuatro décadas acoge el desenlace de la Flecha Valona.

Como viene ocurriendo desde 2003, y la última victoria de un escapado, el español Igor Astarloa, la victoria debería decidirse en la tercera y última ascensión de esta cuesta terriblemente empinada (1,3 km al 9,6%), donde los corredores prácticamente se quedan clavados con el rostro crispado por una mueca de sufrimiento.

– "Bello y horrible" –

"Ganar en la cima del Muro de Huy es tan bello como horrible", resume Julian Alaphilippe, triple vencedor de la Flecha, que en su mejor momento hizo del Muro su reino.

En total, siete franceses se han impuesto en lo alto del Chemin des Chapelles, nombre oficial de la calle, entre ellos Bernard Hinault, Laurent Jalabert, Laurent Fignon y Raymond Poulidor.

¿Puede inscribir Paul Seixas su nombre, pese a su inexperiencia en una subida en la que hay que saber lanzar el ataque en el momento justo?

Desde su fulgurante debut entre los profesionales el año pasado, el lionés ha confirmado que sabe hacerlo todo: subir, rodar fuerte en llano e incluso bajar como un misil, como en el País Vasco, donde dejó atrás a sus principales rivales en un descenso.

Queda por verlo en un ejercicio tan específico, que exige un esfuerzo breve pero brutal, cuando en principio su perfil parece moldeado para los largos puertos del Tour de Francia, que podría descubrir ya este año.

Para afrontar el Muro, podrá pedir consejo a Vauquelin, uno de sus compañeros de entrenamiento en Niza, al igual que al también francés Lenny Martinez, cuarto el año pasado, que ha trabajado mucho su punch desde su llegada al equipo Bahrain a principios de 2025.