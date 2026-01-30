Deportes

La ‘Serie de Ocho’ rompe fuego hoy

La segunda fase del Béisbol Juvenil 2026 se presenta como una nueva oportunidad para sacar la casta y avanzar a semis

Cortesía | Peloteros del equipo juvenil de Panamá Oeste, durante un partido.
Pandeportes | Llaves de la Ronda de 8 del Béisbol Juvenil 2026.
Roberto Robinson
30 de enero de 2026

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 entra en su fase eliminatoria rumbo a la final, con la denominada “Serie de Ocho”, con cuatro series pactadas con los mejores ocho equipos de la tabla general de 12, que arrancaron el torneo el pasado 3 de enero.

La acción comienza hoy, con dos duelos simultáneos a las 7:00 p.m. En el Estadio José Antonio Remón Cantera, Chiriquí Occidente visitará a Coclé, mientras que, en el Kenny Serracín, Los Santos se medirá ante Chiriquí.

Estos choquen se repiten el sábado, a la misma hora, y ese día comienzan las llaves de Herrera vs Panamá Oeste, en el Estadio Mariano Rivera; y Panamá Este ante Panamá Metro en el Rod Carew.

7
partidos por llave en esta fase (el que gana 4 avanza a semifinales)
