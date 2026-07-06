La situación de Gaza es "una vergüenza para todos", denuncia el DT de Egipto en el Mundial

El seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, lanzó este lunes un largo y apasionado mensaje de apoyo a Palestina durante su conferencia de prensa previa a los octavos de final del Mundial ante Argentina en Atlanta.

El técnico fue preguntado por su gesto de mostrar una bandera palestina tras la victoria de Egipto por penales en los dieciseisavos de final frente a Australia, primer triunfo de los faraones en una eliminatoria mundialista.

"Si alguien nunca ha sentido el sufrimiento del pueblo palestino es porque carece de humanidad", dijo Hassan en el inicio de un discurso de varios minutos.

"Este gesto que hice salió de mí, porque soy un ser humano como esos seres humanos que mueren", afirmó. "Es una vergüenza para el mundo entero, no solo para el mundo árabe, una vergüenza para todos y, ante todo, una vergüenza para los responsables que dejan de lado a seres humanos".

En Gaza, "la gente no tiene nada para protegerse, ni de la lluvia, ni del frío, ni del sol abrasador. Es una vergüenza para todos nosotros", insistió.

"Por favor, dejen vivir al pueblo palestino", lanzó antes de ser aplaudido por varios periodistas en la sala de prensa del estadio Mercedes Benz de Atlanta.

Antes de concluir, Hassan hizo también una mención a los principios de 'Respeto' y 'Juego limpio' de la FIFA.

"Queremos respeto para el ser humano, queremos juego limpio para que quienes no tienen nada puedan vivir", concluyó.

El ataque sin precedentes perpetrado por el movimiento islamista palestino Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023 desencadenó una devastadora ofensiva israelí en Gaza, que ha dejado más de 73.000 muertos, según el Ministerio de Salud del territorio palestino, bajo autoridad de Hamás y cuyos datos son considerados fiables por la ONU.

En el terreno de la competencia futbolística, Hassan trató de reforzar el orgullo de sus jugadores para que el lunes no se dejen intimidar por la Argentina de Messi.

"Seguramente todo el mundo da a Argentina como favorito. Nosotros sabemos de sobras que este partido va a ser muy complicado pero vamos a intentar ser lo más ambiciosos posible", afirmó el timonel.

"No somos los tapados, somos una gran nación, una civilización de miles de millones de años (...) Mis sueños y ambiciones no tienen límite", proclamó.