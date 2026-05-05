La sombra de un supuesto amaño otra vez golpea la LPF

<span class="mln_uppercase_mln">Redacción |</span> El desafortunado gesto del arquero del Sporting San Miguelito (SSM), José Calderón, que fue señalado como autogol en el partido ante el Alianza FC, sigue generando polémica, y hasta medios internacionales se han hecho eco de los señalamientos de supuesto amaño de partido. <span class="mln_uppercase_mln">La Federación Panameña de Fútbol (FPF) salió al paso y ayer publicó un comunicado donde recalca, de manera categórica, 'su política de cero tolerancia frente al amaño de partidos, una práctica que atenta directamente contra la integridad, la credibilidad y los valores fundamentales de nuestro deporte'. </span><span class="mln_uppercase_mln">El ente federativo reiteró sus canales oficiales de denuncia, de forma anónima o directa: integridad@fepafut.com o +507 6634-5515. Cabe recordar que el pasado sábado, una acción de José Calderón, al 'introducir' el balón en su portería (por supuestamente no controlarlo con las manos), significó la derrota 3-2 de su equipo ante el Alianza FC, en la última fecha de la Ronda Regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF). </span><span class="mln_uppercase_mln">El resultado le dio al Alianza el pase a los playoffs, mientras el SSM terminó en el fondo de la Conferencia Este. </span><span class="mln_uppercase_mln">Por su parte, la Dirección Legal de la Asociación de Futbolistas Profesionales de Panamá afirmó que 'ante los hechos ocurridos recientemente, se ha comunicado a la Oficina de Integridad la disposición del Gremio para colaborar con lo requerido en las investigaciones, haciendo énfasis en la transparencia y el debido proceso, en busca de certeza en la aplicación de sanciones a toda persona que incumpla las normativas'. </span><span class="mln_uppercase_mln">Fanáticos, clubes y hasta el propio Calderón pidieron una investigación. </span>