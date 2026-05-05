La sombra de un supuesto amaño otra vez golpea la LPF

Redacción | El desafortunado gesto del arquero del Sporting San Miguelito (SSM), José Calderón, que fue señalado como autogol en el partido ante el Alianza FC, sigue generando polémica, y hasta medios internacionales se han hecho eco de los señalamientos de supuesto amaño de partido.

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) salió al paso y ayer publicó un comunicado donde recalca, de manera categórica, “su política de cero tolerancia frente al amaño de partidos, una práctica que atenta directamente contra la integridad, la credibilidad y los valores fundamentales de nuestro deporte”.

El ente federativo reiteró sus canales oficiales de denuncia, de forma anónima o directa: [email protected] o +507 6634-5515. Cabe recordar que el pasado sábado, una acción de José Calderón, al “introducir” el balón en su portería (por supuestamente no controlarlo con las manos), significó la derrota 3-2 de su equipo ante el Alianza FC, en la última fecha de la Ronda Regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

El resultado le dio al Alianza el pase a los playoffs, mientras el SSM terminó en el fondo de la Conferencia Este.

Por su parte, la Dirección Legal de la Asociación de Futbolistas Profesionales de Panamá afirmó que “ante los hechos ocurridos recientemente, se ha comunicado a la Oficina de Integridad la disposición del Gremio para colaborar con lo requerido en las investigaciones, haciendo énfasis en la transparencia y el debido proceso, en busca de certeza en la aplicación de sanciones a toda persona que incumpla las normativas”.

Fanáticos, clubes y hasta el propio Calderón pidieron una investigación.