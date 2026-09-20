La suiza Reusser conserva el título mundial en contrarreloj

Imbatible el día en que cumple 35 años, la suiza Marlen Reusser revalidó su título de campeona del mundo de contrarreloj este domingo en Montreal, en la jornada inaugural del Mundial de Ciclismo.

La ciclista del Movistar dejó atrás a sus rivales y se impuso con más de cuarenta segundos de ventaja sobre la joven británica Zoe Bäckstedt, de 21 años, y la alemana Franziska Koch.

Reusser, medallista de plata en la misma prueba de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, hizo suyo un recorrido de 39,2 km totalmente llano y perfecto para sus cualidades.

La suiza, que salió en último lugar, se permitió incluso el lujo de alcanzar y adelantar a la neerlandesa Demi Vollering, ganadora del Tour de Francia y gran figura de la temporada, a 7,5 km de la meta.

Vollering, de 29 años, acabó octava en la crono final.

"Es un bonito regalo de cumpleaños", comentó con satisfacción la bicampeona mundial.

Gran especialista en contrarreloj, Reusser amplía así un palmarés en esta disciplina que también incluye cuatro títulos europeos.

En los Mundiales se proclamó campeona por primera vez el año pasado en Kigali, Ruanda, tras haber estado mucho tiempo a las puertas de la medalla de oro con un segundo puesto en 2020 y 2021, así como un tercer lugar en 2022.

Conservó su título tras una temporada con altibajos, que estuvo marcada primero por una brillante victoria en la clásica A Través de Flandes a principios de abril.

Cuatro días más tarde, sufrió una grave caída en el Tour de Flandes, del que se retiró con una fractura en una vértebra lumbar.

No volvió a competir hasta el Giro de Italia, donde finalizó decimotercera en la general, antes de ganar el Tour de Suiza y quedar en la 14ª posición en el Tour de Francia.

En la Grande Boucle se vino abajo en la recta final tras ganar la contrarreloj y llevar el maillot amarillo durante tres días.

La ciclista de Jegenstrof, que además es licenciada en Medicina, será la baza número uno de Suiza para la prueba de relevo mixto del martes.

La contrarreloj masculina tendrá lugar este domingo por la tarde, con la notoria ausencia del esloveno Tadej Pogacar por lesión.