La surcoreana Gaon Choi sorprende a Chloe Kim en el snowboard halfpipe

Sorpresa en el snowboard halfpipe: la estadounidense Chloe Kim, gran estrella de este deporte y que aspiraba a un tercer oro olímpico seguido, fue superada en la última manga por la adolescente surcoreana Gaon Choi, de 17 años, este jueves en Livigno.

Cuando Kim iba primera y parecía destinada a la victoria, Gaon Choi, que en su primer intento tuvo una fuerte caída que requirió la intervención médica, hizo un tercer run espectacular (90,25 puntos), para superar a Chloe Kim (88,00) plata), mientras que el bronce fue para la japonesa Mitsuki Ono (85,00).

Bajo una nieve insistente, Kim intentó a la desesperada superar la puntuación de su joven e inesperada rival, pero sin puntuar en esa tercera manga y quedándose con el dato de la primera como el mejor de su final.

Chloe Kim, que se había recuperado para estos Juegos de una luxación de hombro sufrida hace un mes, se quedó sin un tercer oro olímpico en el halfpipe.

Eso deja a su compatriota Shaun White, ya retirado, como el único deportista en haber encadenado tres títulos olímpicos seguidos en el snowboard, un objetivo que Kim, nacida hace 25 años en California de padres surcoreanos, perseguía en Milán-Cortina.

Se quedó así sin poder festejar ese éxito con su novio, el jugador de football americano Myles Garrett, desplazado a los Alpes italianos para verle competir.

La veterana española Queralt Castellet, subcampeona olímpica hace cuatro años en Pekín 2022, no tuvo acierto en ninguno de sus tres pasos y con uno mejor puntuado -el tercero, en el que se desequilibró en el último momento- de 33,50 se quedó en décima posición entre las doce finalistas.

En su primer paso se cayó a mitad del recorrido y sumó un 4,75, mientras que en el segundo se quedó en 24,00, sin poder completar ninguno sin perder el equilibrio.

La rider catalana pudo al menos hacer historia en estos Juegos, los sextos de su carrera deportiva, al convertirse en la mujer con más participaciones olímpicas en snowboard en la historia.