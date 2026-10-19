La tenista Elina Svitolina anuncia su divorcio de Gaël Monfils

La tenista ucraniana Elina Svitolina anunció el lunes en sus redes sociales haberse divorciado del recién retirado francés Gaël Monfils, luego de cinco años de matrimonio.

"Es la cosa más difícil que he tenido que compartir", escribió en Instagram en un largo mensaje, acompañado de una foto de la pareja, que llevaba junta desde 2018 y que se casaron en 2021.

"Nuestro matrimonio se ha terminado pero no nuestra familia. Seguiremos siendo sus padres, hombro con hombro, en cada etapa de su vida", escribió la tenista a propósito de Skai, su hijo en común de 4 años.

Monfils, de 40 años, está oficialmente retirado desde que el pasado 5 de octubre se inscribió en la lista de jugadores retirados de la Agencia Internacional por la Integridad en el Tenis (ITIA).

En su publicación, Svitolina hizo mención al impacto que tuvo en ella la guerra en Ucrania, que le ha causado "noches en blanco" y el sentimiento "de perderse poco a poco".

"Gaël lo vio todo y nunca me soltó la mano (...) Con el tiempo, he entendido que debía encontrarme a mí misma y que no podía hacerlo en el seno de nuestro matrimonio", explicó la ucraniana de 32 años.