El mundo del fútbol detiene las ligas locales para dar paso a la última Fecha FIFA del año y allí se define el rumbo de varias selecciones nacionales en torneo oficiales.

Este parón internacional (del lunes 9 al martes 17 de noviembre) ya arrancó, y será el que cierre el 2026 con varios partidos amistosos de alta intensidad, además de cruciales choques de competencias en respectivas confederaciones. En el caso de la Selección Mayor de Panamá, su rival será Curazao, en dos choques (ida y vuelta) por los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf (LNC) 2026/2027.

El equipo panameño visitará territorio caribeño el jueves 12 de noviembre, para luego terminar esta llave con el encuentro de vuelta, el próximo domingo 15 de noviembre en el Estadio Rommel Fernández, en Ciudad de Panamá. También se disputarán los otros partidos de cuartos que tienen a: Guatemala-Canadá; Haití-Estados Unidos; y Jamaica-México.

Los ganadores obtendrán el cupo directo al próximo Final Four de la LNC y la Copa Oro 2027. De igual manera, esta ventana de noviembre confirmará a los clasificados al Final Four de la UEFA Nations League, mientras otros buscarán evitar el descenso de categoría. Selecciones de jerarquía como España, Francia y Alemania tendrán actividad enfrentando a oponentes en las dos últimas fechas (la 5 y la 6) de la fase de grupos.

El jueves 12: Italia se mide a Francia; Chequia a España; Inglaterra ante Croacia; Países Bajos vs Grecia. El sábado 14, Portugal empezará oficialmente una nueva etapa sin Cristiano Ronaldo, quien anunció el pasado 5 de noviembre su retiro internacional, en un duelo ante Dinamarca. En cuanto a los amistosos, el menú nos presenta varios cotejos atractivos.

Argentina, sin Lionel Messi, quien ya se retiró a nivel selección, se medirá a Uruguay, en el “Clásico del Río de la Plata”; Colombia choca con Chile y Ecuador recibirá a Costa Rica. Estos partidos se jugarán el viernes 13. Para el sábado 14, Brasil visita Japón; los representativos de Palestina e Irán se medirán en Catar y los recientes rivales de Panamá, Nueva Zelanda e India, se verán las caras en Auckland.