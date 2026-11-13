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La ‘verdadera’ maratón vuelve a las calles de la ‘city’

La Maratón Internacional de Panamá 2026 se perfila como una edición histórica para el deporte nacional

La ‘verdadera’ maratón vuelve a las calles de la ‘city’
Cortesía seikowatchlatam | Varios corredores participantes de la edición 2025 de la Maratón Internacional de Panamá, en Ciudad de Panamá.
Roberto Robinson
13 de noviembre de 2026

La Maratón Internacional de Panamá celebrará su 50 aniversario de fundación el próximo 15 de noviembre con una fiesta que abarca lo deportivo, turístico, comercial e histórico.

Gregorio “Beby” Miró, presidente del Club Corredores del Istmo, organizador de esta carrera, considerada el máximo evento del atletismo panameño, aseguró que se inscribieron cinco mil personas, siendo el 48% de ellos, extranjeros, y la mayoría, de Colombia.

Unos 2 mil corredores dirán presente en la distancia de 21 kilómetros (km), mientras que los 10km y los 5km tendrán mil cada uno, y el recorrido de 42 km sumó casi 750 participantes.

El resto correrá relevos. Será un circuito en la Ciudad de Panamá, pasando por la Cinta Costera, Punta Pacífica y Amador, con salida y meta de los estacionamientos del Hotel Miramar, en Avenida Balboa. Por primera vez, se realizará una ‘Expo’ en el Piso E10, del Hotel Megapolis Panamá, hoy y el 14 de noviembre, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., donde se hará entrega de los kits de la carrera.

Según Miró, el hecho de haber llegado a 5 mil participantes no significa que ese número sea el establecido para futuras versiones de la maratón. “Vamos a esperar que todo termine bien, para poder decir que la Maratón Internacional de Panamá en sus 50 años, fue un éxito rotundo”, dijo.

4 a.m.
sale los 42km; 5:45 a.m.: 21k y relevos; 10k: 6 a.m.; y 5km, a 6:10 a.m.
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