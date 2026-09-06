La violenta muerte del exrugbier argentino Aramburu llega a juicio en Francia

El exrugbier internacional argentino Federico Martín Aramburu se encontraba en París para un partido Francia-Inglaterra, pero acabó encontrando la muerte en marzo de 2022 tras una disputa fútil con dos militantes ultraderechistas, que serán juzgados a partir de este lunes.

El principal acusado, Loïk Le Priol, de 32 años, comparece por asesinato ante un tribunal de París, junto a su amigo Romain Bouvier, de 35 años, que está acusado de intento de asesinato. Ambos se enfrentan a la pena máxima de cadena perpetua.

La muerte de Aramburu, afincado en el suroeste de Francia, en la madrugada del 19 de marzo de 2022 conmocionó al mundo del rugby y a Francia, por su violencia: por las balas de Le Priol, un exmilitar de ultraderecha.

Como epílogo sangriento de una bronca alcoholizada en el Barrio Latino de París, Bouvier, exmiembro de la organización estudiantil ultraderechista GUD, disparó las primeras balas, pero fueron las de su amigo las que mataron al centro de los Pumas argentinos.

El crimen se fraguó en cuestión de minutos en la terraza de un bar del bulevar Saint-Germain.

Es allí donde hacia las 05H00 de la madrugada se sientan Aramburu y su amigo Shaun Hegarty, antiguo compañero de equipo en Biarritz y después socio en una agencia de turismo. Quieren comer algo y luego regresar a su hotel antes del partido.

Otros clientes están sentados en las mesas, entre ellos Bouvier, Le Priol y su novia. Se entablan conversaciones, enturbiadas por el alcohol pero aparentemente distendidas.

Una cámara sorprende a Le Priol manipulando en los baños un arma corta, escondida en su cinturón.

Los rugbiers no saben nada cuando, en la terraza, el ambiente se enrarece: Hegarty reprocha a Le Priol la manera en que reprende a un cliente. El segundo, provocador, le da unos golpecitos en la cabeza al primero.

- "Lo voy a matar" -

El pasado de los dos acusados parece demostrar una atracción por la violencia, las armas y el alcohol. Ambos fueron condenados a prisión por una agresión grabada en octubre de 2015 contra un antiguo responsable del GUD.

El tribunal reconoció entonces una alteración de la responsabilidad de Le Priol, debido a un trastorno de estrés postraumático tras sus años en el ejército, que divide a los expertos y será uno de los temas centrales del juicio.

Cuando Aramburu se marcha del lugar a las 06H00, agarra al exmilitar por la capucha y lo tira violentamente al suelo. Al 22 veces internacional argentino le quedan menos de diez minutos de vida.

Un pelea en la acera deja a Le Priol con algunos dientes rotos. Hegarty y Aramburu se alejan.

Testigos describen a Le Priol fuera de sí, gritando: "Lo voy a matar". Ordena a su compañera que vaya a buscar su Jeep y se pone a caminar a paso rápido en la misma dirección que los deportistas.

El Jeep arranca, se detiene a la altura de los rugbiers en el bulevar. También armado, Bouvier dispara varias veces y huye corriendo. Explicará que entró en pánico ante Aramburu, que quería seguir la pelea, que disparó para proteger su huida sin intención de herirlo.

Aramburu se levanta cuando Le Priol llega corriendo unos segundos más tarde. El exmilitar efectúa seis disparos. Él también explicó que tuvo miedo, que actuó por instinto de "supervivencia", antes de escapar a pie.

Esta vez, el argentino se desploma. "Me voy a morir", le dice a Hegarty antes de exhalar, dejando viuda a María y huérfanos a tres niños: Trinidad, Justina y Santiago.

Le Priol y Bouvier fueron detenidos días después: el primero en Hungría, cuando se dirigía a Ucrania, y el segundo en Francia.

La exnovia de Le Priol, de 29 años, comparecerá por complicidad en tentativa de asesinato, y un simpatizante de extrema derecha, de 37 años, por ayudar a Bouvier en su breve huida.

El juicio terminará el 25 de septiembre.