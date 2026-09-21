La viuda de Aramburu pide "responsabilidad" en juicio por asesinato del exrugbier

La viuda del exrugbier internacional argentino Federico Martín Aramburu no tenía previsto testificar en el juicio por el asesinato de su marido pero este viernes lo hizo por sus tres hijos, para pedir "responsabilidad".

Aramburu murió el 19 de marzo de 2022 a manos de Loïk Le Priol y Romain Bouvier, militantes de ultraderecha que le dispararon diez veces tras una disputa banal en la terraza de un bar de París.

Su viuda María Codino Aramburu prestó testimonio ante el tribunal de París sin odio. No reclamó venganza, ni siquiera intransigencia hacia los acusados.

Hizo hincapié en "el trauma" que viven sus tres hijos, Trinidad, Justina y Santiago, y en la responsabilidad de la justicia para que dicte una sentencia que permita "ayudarles en su desarrollo como adultos".

María Codino Aramburu pide "buena fe, responsabilidad y coherencia".

En el banquillo se encontraban los dos hombres que vaciaron el cargador contra su marido desarmado. El autor de los disparos mortales Loïk Le Priol, de 32 años, se escondía y Romain Bouvier, de 35, el primero en disparar, bajó la mirada.

Ambos, expuestos a cadena perpetua por asesinato e intento de asesinato, afirman haberse defendido y niegan haber tenido la intención de matarlo.

"El dolor llegó a nuestras vidas el 19 de marzo" pero "no se limita al 19 de marzo", declaró la viuda.

Para los niños "permanecerá toda su vida; es un dolor vivo, cambiante" y cotidiano, describe ella.

"Santiago tenía dos años", añade María Codino.

Era demasiado pequeño para entender por qué su padre había desaparecido de su vida.

Al principio recurrió a "la teoría de que un dinosaurio se lo había comido", explica. Después a un accidente de coche, de "malos que hicieron daño" a su padre. "Hoy, con siete años, habla de asesinos".

Esa mañana de 2022 dos amigas fueron a su casa de Biarritz (suroeste) para anunciarle la muerte de "Fede".

Ella corrió al baño a vomitar y después llegó "el peor momento": el de dar la noticia a sus hijas mayores.

El veredicto se espera el 25 de septiembre.