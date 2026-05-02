La Vuelta femenina más dura levanta el telón con el Angliru como plato fuerte

La Vuelta a España femenina inicia el domingo su edición más dura con una subida al mítico Angliru, que pondrá a prueba a las ciclistas y a la gran favorita, la francesa Pauline Ferrand-Prévot, vigente campeona del Tour de Francia.

Sin la neerlandesa Demi Vollering, ganadora el año pasado y que ha preferido correr el Giro, "PFP" es la gran aspirante al triunfo final en una exigente Vuelta.

Las ciclistas salvarán más de 14.500 metros de desnivel acumulado a lo largo de los siete días de carrera desde el 3 al 9 de mayo por los accidentados trazados de Galicia, León y Asturias, en el norte de España.

Las dos últimas etapas, el fin de semana del 8 y 9 de mayo, serán decisivas con dos llegadas en alto en Les Praeres (3,9 km al 12,5 %) y, sobre todo, en la cima del Angliru (12,1 km al 10,3%).

La francesa intentará tomarse la revancha del pasado año en su debut en la ronda española, donde tuvo que retirarse en la quinta etapa, lo que no le impidió luego hacerse con el Tour con cuatro minutos de ventaja sobre Vollering.

"Quiero dar lo mejor de mí misma. Siento que todavía me falta un punto de explosividad, pero estoy muy cerca de mi versión del año pasado en las subidas largas", explicó Ferrand-Prévot.

En lo que se prevé un duelo entre las escaladoras de los 18 equipos participantes, la polaca Kasia Niewiadoma, líder del Canyon-SRAM, se perfila como la principal rival de la francesa.

Niewiadoma llega por sexta vez a España con ganas de subirse al podio, tras su cuarto lugar en la Flecha Valona y su tercer puesto en la Lieja-Bastoña-Lieja.

"¿Mi objetivo? El podio y una victoria de etapa", aseguró la vencedora del Tour en 2024.

- Blasi, la esperanza local -

En ausencia de Vollering, el FDJ United-Suez apostará por las francesas Juliette Berthet (de soltera Labous), que ha acabado entre las siete primeras de las tres ediciones de La Vuelta en formato actual, y Évita Muzic, que siempre ha acabado entre las diez primeras.

La española Paula Blasi (UAE Team ADQ), ganadora de la Amstel Gold Race, 3ª en la Flecha Valona y 5ª en Lieja, se perfila como otra de las grandes aspirantes a la victoria final.

"La vuelta está en el calendario", dijo Blasi, de 23 años, al diario Mundo Deportivo, al hablar de sus objetivos en esta temporada.

Blasi irá acompañada por su mentora Mavi García, 3ª en el último mundial femenino y 2ª en el Down Under este año, por delante de la propia Blasi.

García aspira a una buena actuación en la Vuelta en el año de su despedida del ciclismo.

El Movistar aspira a hacer un buen papel con la alemana Liane Lippert como líder de filas acompañada por la velocista cubana Arlenis Sierra.