Lanús argentino vence 1-0 a Flamengo y toma ventaja en la Recopa Sudamericana

Lanús fue más sólido y eficaz y ganó el jueves en su casa el partido de ida de la Recopa Sudamericana 2026 frente al poderoso Flamengo por 1-0.

El delantero Rodrigo Castillo a los 77 minutos, con un certero cabezazo, anotó el gol para el triunfo del Granate en el estadio Ciudad de Lanús, en el sur de Buenos Aires.

"Más allá de errores y aciertos, lo jugamos como una final, lo fuimos a buscar", dijo el autor del único gol del encuentro.

La revancha se jugará el jueves próximo en el estadio Maracaná de Rio de Janeiro, donde el Fla está obligado a remontar para obtener su primer título en 2026 tras perder ante el Corinthians la Supercopa de Brasil a principios de febrero.

"A Lanús lo conozco bien, sabemos de los buenos jugadores que tiene y que puede complicar a cualquier rival. No es fácil jugar contra estos equipos. No tengo dudas de que va a ser complicada la revancha, pero estoy totalmente convencido de que podemos darlo vuelta", aseguró el entrenador del Flamengo, Filipe Luís.

- Lanús salió a atacar -

En los primeros minutos, Flamengo buscó discutirle a Lanús la tenencia y el protagonismo del partido, con un buen manejo del mediocampo, pero la primera acción fue para el local, con un remate potente de Agustín Medina que el portero Agustín Rossi contuvo con esfuerzo.

Enseguida llegó otra ocasión para el Granate, un tiro libre en el que Rodrigo Castillo empujó el balón a la red pero el delantero estaba en un claro fuera de juego. Luego fue Eduardo Salvio el que recibió solo sobre la derecha pero disparó forzado, directo a las manos del portero del Fla.

Lanús se imponía con su mayor intensidad en el juego y presión alta para cortar la salida de Flamengo, que recién después de la media hora tuvo una excelente ocasión, en un gran pase del uruguayo Giorgian De Arrascaeta para Everton Cebolinha, que encaró a Nahuel Losada y remató con fuerza, pero el arquero del Granate se lució para sacar el balón.

En busca de mejores respuestas, Filipe Luís movió el banco del Fla y mandó a la cancha a Samuel Lino y a Pedro, pero al elenco carioca le costaba encontrar espacios en el tejido de un Granate bien plantado, que esperaba con orden.

Se arrimó nuevamente la visita tras un buen centro de Alex Sandro desde la izquierda, que Pedro cabeceó por el medio del área y la pelota salió muy cerca del poste izquierdo. Esa sería su última acción propicia en ataque.

Lanús volvió a asustar al Fla con un tiro libre del chileno Matías Sepúlveda al rincón izquierdo que Rossi sacó con la punta de los dedos al córner.

- Castillo desató la alegría -

El local empezó a asediar al Flamengo en busca de la victoria.

Hasta que, pasada la media hora del segundo tiempo, Sasha Marcich avanzó por el carril izquierdo y lanzóun centro directo a la cabeza de Rodrigo Castillo, que ganó entre los centrales visitante para batir a Rossi y anotar el 1-0.

El Flamengo quedó tocado y Lanús estuvo cerca de anotar un segundo gol, que le hubiera dado mayor aire para ir al Maracaná la semana próxima.

"Estamos en la mitad de la final. Hemos hecho un gol y falta la segunda parte, la más difícil y la definitiva, en su campo, en otro país. Hemos hecho un partido bastante bueno", aseguró el DT del Granate, Mauricio Pellegrino.

- Alineaciones:

Lanús: Nahuel Losada - Tomás Guidara, Carlos Carlos Izquierdoz, José Canale y Sasha Marcich - Agustín Medina (Felipe Peña, 82) y Agustín Cardozo - Eduardo Salvio (Matías Sepúlveda, 66), Marcelino Moreno (Franco Watson, 88) y Ramiro Carrera (Dylan Aquino, 66) - Rodrigo Castillo (Walter Bou, 88). DT: Mauricio Pellegrino

Flamengo: Agustín Rossi - Guillermo Varela, Leo Ortíz, Léo Pereira y Alex Sandro - Erick Pulgar y Lucas Paquetá - Everton Cebolinha (Samuel Lino, 58), Giorgian de Arrascaeta (Pedro, 58) y Luiz Araújo (Nico de la Cruz, 77); Jorge Carrascal. DT: Filipe Luís

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)