$!Las Acacias contará con moderna cancha deportiva financiada con fondos de la descentralización

La comunidad de Las Acacias, en el corregimiento de Don Bosco, contará con una moderna cancha deportiva, obra largamente esperada, y que será posible debido a la gestión de la Alcaldía de Panamá y la Junta Comunal.
El alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, junto al representante, Pier Jason, entregaron este viernes 7 de noviembre la orden de proceder para el inicio de las obras de construcción de esta nueva infraestructura deportiva.
El Centro Deportivo de Las Acacias será un complejo con un área de construcción de aproximadamente 6,000 metros cuadrados, que incluye una cancha de fútbol con grama sintética, con medidas de 83 metros por 43 metros, una cerca perimetral, iluminación, graderías para albergar cómodamente a unas 500 personas y estacionamientos para automóviles y motocicletas.
Además, la instalación contará con un edificio de oficina, en donde habrá vestidores para damas y caballeros, áreas verdes, accesos para personas con discapacidad, así como un entorno amigable y seguro.