$!Las Acacias contará con moderna cancha deportiva financiada con fondos de la descentralización

La comunidad de Las Acacias, en el corregimiento de Don Bosco, contará con una moderna cancha deportiva, obra largamente esperada, y que será posible debido a la gestión de la Alcaldía de Panamá y la Junta Comunal.

El alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, junto al representante, Pier Jason, entregaron este viernes 7 de noviembre la orden de proceder para el inicio de las obras de construcción de esta nueva infraestructura deportiva.