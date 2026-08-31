Las lesiones, un flagelo cada vez más grave en el tenis

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se repartieron los Grand Slams de 2025. Para este año se esperaba que las dos superestrellas alumbraran el mundo del tenis con su rivalidad, pero eso no ha sucedido.

Las lesiones han impedido que se enfrenten en tres de los cuatro principales torneos: el español se perdió Roland Garros y Wimbledon debido a una lesión en la muñeca, mientras que el italiano no participa en el US Open, inaugurado el domingo, por un problema de rodilla.

No son los únicos entre los mejores tenistas que se han perdido grandes citas este año a raíz de problemas físicos, una tendencia que ha sido motivo de creciente preocupación en el deporte.

El italiano Lorenzo Musetti y el francés Arthur Fils se ausentaron de los primeros Grand Slams de 2026, pero están jugando en Nueva York. La número dos mundial, la kazaja Elena Rybakina, se recupera del talón mientras se prepara para su estreno en primera ronda.

A diferencia de generaciones anteriores, los grandes tenistas actuales tienen acceso a mejores acondicionamientos físicos y nutrición, una mayor franqueza respecto a la salud mental y una tecnología mejorada para detectar y tratar lesiones.

Pero, "en general, estamos perdiendo la batalla a pesar de los avances en la medicina deportiva", dijo Neeru Jayanthi, quien dirige el programa de medicina del tenis en Emory Healthcare, en Atlanta.

- "Más rápidos y más fuertes" -

El problema de las lesiones señala el lado negativo de la mayor exigencia física necesaria para competir al más alto nivel en un deporte en el que el juego se ha vuelto cada vez más rápido y potente.

Innovaciones en las raquetas ahora permiten efectos de topspin (liftados) brutales que no existían anteriormente y que explican en parte el aumento de la intensidad.

"El juego se ha vuelto más intenso porque los jugadores son más grandes, más rápidos y más fuertes", dijo Mackie Shilstone, especialista en preparación física que trabajó con Serena Williams durante 14 años.

El ritmo más rápido somete al cuerpo a una mayor tensión cuando cambia de dirección y el clima más extremo debido al cambio climático también pasa factura, señaló.

A esto se suma que el gran negocio del tenis se desarrolla durante once meses del año.

"No puedes estar once meses seguidos viajando por todo el mundo", dijo Shilstone. "Tiene que haber una recuperación planificada incorporada".

El topspin extremo es un factor en el aumento de la incidencia de lesiones de muñeca que se observa en todos los niveles del tenis, señaló Remy Rabinovich, cirujano de mano y muñeca en Northwell Health, en Nueva York.

- Manejar cargas -

Rabinovich, sin embargo, ve un lado positivo: los jugadores están optando por descansar en vez de jugar con dolor.

"Hay un gran componente de medicina preventiva y formas más estratégicas de jugar con la esperanza de tener una carrera más larga", dijo a la AFP.

Alcaraz comentó el viernes a periodistas que decidió descansar hasta estar listo para volver con el objetivo de "tener una carrera realmente larga", como la de Novak Djokovic.

El físico del gigante serbio ha sucumbido durante los últimos años, como volvió a quedar demostrado el domingo al ser eliminado en primera ronda por el argentino Mariano Navone.

Las lesiones en el tenis no son algo nuevo. Entre el grupo de grandes figuras que se retiraron recientemente, el español Rafael Nadal estuvo de baja por esta razón durante largos períodos en sus mejores años.

Roger Federer, que se salvó de problemas físicos importantes durante la mayor parte de su carrera, se retiró en 2022 tras darse cuenta de que su rodilla ya no podía más.

Evitar jugar en exceso "es más fácil de decir que de hacer", dijo el suizo la semana pasada.

- Cambios formativos -

Un estudio de 2024 publicado en el European Journal of Sport Science sobre partidos profesionales, entre la década de 1970 y 2019, señaló un incremento general en las retiradas durante los juegos.

Pero un estudio de 2016 no mostró un aumento de lesiones en Wimbledon entre 2003 y 2012, al tiempo que lamentaba "la escasez de datos publicados que describan la incidencia de lesiones en el tenis de élite".

Se espera que la mitigación de las dolencias sea uno de los temas del consejo de jugadores de Grand Slam cuya creación fue anunciada el 20 de agosto.

Abordar el calendario es la respuesta más comentada al problema de las lesiones.

Pero Jayanthi, de Emory, aboga por un enfoque más amplio y sostiene que las dolencias graves suelen ser consecuencia del desgaste acumulado tras más años de juego intenso en categorías juveniles.

"Quizá deberíamos revisar la forma en que decidimos entrenar a nuestros jugadores más jóvenes para prepararlos para un éxito a largo plazo", dijo.