Las leyendas de los JJOO de Invierno: del "cohete" Daehlie al reto de Vonn (3ª parte, de 1994 a 2026)

Del "hombre cohete" Bjorn Daehlie, el mejor fondista de la historia y estrella de Lillehammer 1994, a Lindsey Vonn, que vuelve en Milán-Cortina 2026 con una rodilla reconstruida de titanio, esta es la tercera y última parte del recorrido de la AFP por las leyendas de los Juegos Olímpicos de Invierno:

. Bjorn Daehlie (NOR/esquí de fondo, 1992 a 1998, 8 oros en un total de 12 medallas): el "Rocketman" de la nieve

En Albertville 1992, la estrella del esquí de fondo Bjorn Daehlie perdió en los 30 km pero luego se desquitó con tres títulos (persecución combinada, relevo y 50 km).

Dos años después, los Juegos Olímpicos de Invierno se celebraban para separarse en el tiempo de la cita de verano y Daehlie jugaba en casa, en Lillehammer 1994.

Los noruegos aclamaban a su "Rocketman", que se colgó cuatro medallas más, dos de ellas de oro. Solo el fracaso del relevo noruego ante 100.000 espectadores deslució el balance.

En Nagano 1998, Noruega y Daehlie recuperaron el oro olímpico de relevo y la estrella consiguió un último doblete individual. El balance de ocho oros le convirtió entonces en el deportista con más títulos en los Juegos de Invierno.

. Hermann Maier (AUT/esquí alpino, 1998 a 2006, 2 oros en un total de 4 medallas): "Herminator"

Tras un inicio de carrera complicado y trabajar de albañil, el esquiador austríaco Hermann Maier acudía en Nagano 1998 a sus primeros Juegos y sufrió allí una durísima caída, posiblemente la más célebre de la historia de los Juegos Olímpicos, que hizo temer en un primer momento en un desenlace fatal.

Se levantó casi milagrosamente sin daños y nacía la leyenda de "Herminator", que días después se coronó en el supergigante y el gigante.

El destino le tenía preparada otra prueba: después de un grave accidente de moto fue baja para los Juegos de Salt Lake City 2002.

En Turín 2006, con 34 años, el fénix del esquí sumó dos nuevas medallas, una plata y un bronce.

. Ole Einar Bjorndalen (NOR/biatlón, 1994 a 2014, 8 oros en un total de 14 medallas): OEB, el "Caníbal"

En los Juegos de Lillehammer, en su país, el biatleta Bjorndalen todavía estaba un poco verde pero cuatro años más tarde, en Nagano 1998, ya triunfó con un oro en el esprint y una plata en relevo.

Sus mayores logros, eso sí, llegarían después.

En Salt Lake City 2002 logró incluso el Grand Slam (cuatro títulos), aunque en Turín 2006 sumó tres metales pero ninguno de oro.

Se recuperó después, con un oro en relevo en Vancouver 2010 y dos títulos (esprint y relevo mixto) en Sochi 2014, gracias a lo cual superó a Bjorn Daehlie como el deportista más veces coronado en unos Juegos Olímpicos.

Se retiró después de una séptima participación olímpica en PyeongChang 2018 y el presidente del COI, Thomas Bach, le consideró entonces "uno de los deportistas más grandes de la historia".

. Marit Bjorgen (NOR/esquí de fondo, 2002 a 2018, 8 oros en un total de 15 medallas): la mujer récord

¿Habíamos visto ya todo con Daehlie y Bjorndalen? Pues no: la esquiadora de fondo noruega Marit Bjorgen les superó como la deportista más laureada de la historia olímpica.

En Salt Lake City 2002 se colgó su primera medalla, de plata en relevo: era la primera de catorce más.

A Turín 2006 llegó en baja forma y solo obtuvo una plata en 10 km clásico. Cambió entonces sus métodos de entrenamiento y su eclosión fue espectacular.

En Vancouver 2010 logró ya tres oros y repitió en Sochi 2014, antes de un parón para ser madre.

Regresó en PyeongChang 2018 con un balance exitoso: cuatro medallas, de ellas dos de oro.

. Lindsey Vonn (USA/esquí alpino, 2002 hasta la actualidad, un oro en un total de 3 medallas: rodilla de titanio, mentalidad de acero

¿Se puede subir al podio olímpico con 41 años y una rodilla de titanio? Ese es el desafío que tendrá la esquiadora estadounidense Lindsey Vonn en Milán-Cortina 2026.

Fue precisamente en Cortina donde Vonn logró en 2004 su primer podio en la Copa del Mundo.

Turín 2006 fue una decepción para ella por una caída en un entrenamiento y a una semana de Vancouver 2010 se cayó también entrenando, pero pudo participar y logró el oro en descenso y luego el bronce en el supergigante.

Era la demostración de su mentalidad de acero.

Fue baja en Sochi 2014 por una lesión y bronce en el descenso de PyeongChang 2018.

Se retiró en 2019 tras una enésima lesión y volvió la pasada temporada, ya con una prótesis de rodilla de titanio.

En diciembre triunfó en el descenso de St Moritz, su primera victoria en siete años.