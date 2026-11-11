Las Rozas, el "secreto" del éxito de una España que parece imparable

España quiere seguir el jueves frente a la República Checa en la Liga de Naciones su camino de 43 partidos invicta, con un fútbol que asombra, tras el que se esconde un trabajo de años a todos los niveles.

Un trabajo basado en un sistema de juego relacionado con unos roles muy definidos sobre el campo, la detección temprana del talento y el trabajo de los entrenadores que ha llevado a un dominio del fútbol español desde las categorías inferiores.

"Para nosotros claramente hay un punto de inflexión que es en 2008 cuando Luis Aragonés conquista la Eurocopa" con una nueva forma de jugar, explica a AFP David Gutiérrez, director de la Escuela Nacional de Entrenadores de la Federación Española de Fútbol, con sede en Las Rozas, en las afueras de Madrid, donde la RFEF tiene su "Ciudad del Fútbol", unas instalaciones de última generación.

Aragonés consideró que el jugador español no podía competir desde el físico, pero tenía condiciones para un sistema basado en el "manejo del balón, el juego colectivo, posicional, combinativo".

"Nos dio una línea a seguir", explica Gutiérrez, que llevó a ganar el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012 apoyados en jugadores técnicos como Xavi Hernández o Andrés Iniesta.

- "Entender el juego" -

Esta filosofía de juego se ha mantenido desde entonces, pero de una manera abierta para adaptarse a la evolución del fútbol y las características de los jugadores.

"Al final es ir evolucionando en la posesión con la presión alta, con las transiciones, ir evolucionando dentro del fútbol moderno", dice el director técnico de desarrollo y de la selección, Aitor Karanka.

El resultado son equipos en los que por encima de los nombres hay un modelo que se inculca desde las categorías más pequeñas por entrenadores formados en esa filosofía de juego.

"Tanto los niños como las niñas desde bien pequeños tienen tienen esa capacidad para empezar a entender el juego", explica Gutiérrez.

Karanka, antiguo asistente de José Mourinho en su primera etapa en el Real Madrid, apela a su experiencia como entrenador en España e Inglaterra, para destacar esta ventaja.

"Hay países o nacionalidades en las que sí que tienes que explicar mucho más al jugador lo que realmente quieres y el jugador español con tres o cuatro pinceladas ya entiende", afirma Karanka.

- Encontrar el talento -

En este proceso desde la base, la detección temprana del talento es fundamental y más en una era en la que cada vez más jóvenes pueden optar a jugar con más de una selección.

Una red de ojeadores y campeonatos de selecciones regionales desde los 12 años ayudan a empezar a filtrar a los jugadores, que son luego seguidos y probados en las categorías inferiores de la Roja.

"Es intentar acertar los más pronto posible para ir cohesionando al grupo que creemos que es más fuerte", explica Manuel Fernández, coordinador de las Selecciones Nacionales Inferiores.

La comunicación con los clubes también es fundamental y aunque tienen sus propias particularidades, muchos conceptos de base son los mismos.

Para esta selección de los futbolistas, se "ha elaborado lo que son las características del jugador en todas las posiciones", explica Javier Miñano, director del Departamento de Desarrollo de Talento y Rendimiento de la RFEF.

Una serie de rasgos que tiene que tener un jugador según su posición en el campo, aunque Manuel Fernández admite que no son una obligación estricta.

"Si hay un jugador que destaca mucho, tiene muchas capacidades y no es exactamente el perfil que buscamos, pues lo traemos para verlo y ver si es capaz de adaptarse a lo que queremos de él", concreta.

Empapados en una forma característica de jugar y con conceptos interiorizados, que se repiten a lo largo de las distintas categorías, los jugadores van subiendo de una manera más natural con la camiseta nacional.

- El trabajo de los entrenadores -

Esta evolución se ve facilitada por la gestión de los entrenadores en el seno de la RFEF donde el seleccionador principal en una categoría es ayudante en otra.

El seleccionador sub-21, David Gordo, se proclamó recientemente campeón del mundo con la selección Sub-16, pero, a la vez el seleccionador sub-15, Hernán Pérez, es ayudante de Gordo en la Sub-21.

"Es necesario que todos los seleccionadores conozcan lo máximo posible a todas las generaciones", explica Manuel Fernández.

La Roja es un ejemplo de este proceso; 18 de los 26 futbolistas que se proclamaron campeones del mundo ya habían sido dirigidos por el seleccionador Luis de la Fuente en las categorías inferiores.

"Más que el concepto de selección, aquí lo que intentamos es que sea concepto equipo", dice Karanka, para lo cual también se tiene en cuenta el comportamiento humano del jugador.

El resultado son selecciones donde suele verse un rendimiento colectivo más que individual y con un buen ambiente general también entre los jugadores que está volviendo a hacer de la Roja una potencia dominante a nivel mundial.