Las zapatillas, un elemento clave para el récord de maratón de Sawe

La barrera mítica de las dos horas voló por los aires el domingo en el maratón de Londres, una hazaña motivada por mejoras en el entrenamiento y la nutrición, pero también por el aporte tecnológico de las zapatillas con placa de carbono y espuma ultraligera.

Esas innovaciones han revolucionado las carreras en los últimos años y Londres, con sus 18 grados centígrados y ausencia de viento, fue un escenario perfecto: el keniano Sabastian Sawe, de 31 años, cruzó la meta frente al Palacio de Buckingham en 1 hora, 59 minutos y 30 segundos, delante del etíope Yomif Kejelcha (1h59:41).

Ambos rebajaron el anterior récord mundial, que estaba en vigor desde octubre de 2023 y que había logrado en Chicago el keniano Kelvin Kiptum (2h00:35), que falleció en un accidente de coche apenas cuatro meses después de su plusmarca.

Sawe y Kejelcha llevaron en la capital británica unas zapatillas de la marca Adidas: son las primeras por debajo de los 100 gramos (97 gramos), con una plantilla de 39 milímetros de espesor.

Son indudables las mejoras de los métodos de entrenamiento, de recuperación física y de nutrición. Pero lo vivido el domingo no se explicaría seguramente sin la aparición en 2016 de las zapatillas de plantilla espesa y equipadas con láminas de carbono, que ayudan a tiempos nunca antes alcanzados sobre el asfalto.

La lámina de carbono actúa como un resorte y puede ayudar a reducir el cansancio en las carreras de larga distancia. Unidas a la espuma, la placa optimiza el efecto de amortiguación y mejora el bienestar del deportista.

Los estudios al respecto han estimado en un 4% la ganancia en eficacia.

- Una innovación regulada -

Después de una serie de récords personales en 2019 gracias a la utilización de lo que algunos llamaron zapatillas "mágicas", la Federación Internacional de Atletismo (World Athletics) decidió modificar las reglas sobre su uso.

La entidad, que durante un tiempo se vio sobrepasada por el fenómeno, fijó en 2020 que el espesor máximo de las plantillas debía ser de 40 milímetros y prohibió incluir más de una placa de otro material (lámina de carbono, plástico, etc).

"El atletismo se ha construido sobre los récords batidos en los años 50 y 60 en el medio fondo. Hubo 30 por década, luego 10, después 5 y luego cada vez menos", estima en declaraciones a la AFP Jean-Claude Vollmer, especialista francés en el entrenamiento del maratón.

"La llegada de estas zapatillas de carbono y espuma fue una bendición para World Athletics. La implicación económica es tan importante que es imposible dar marcha atrás", agrega.

¿Se puede llegar a comparar esta evolución tecnológica con la que vivió la natación con los bañadores de poliuretano, que fueron prohibidos en 2010 después de una avalancha de récords?

"Antes yo era reticente porque no todo el mundo podía pagarse este material. Ahora todos pueden comprar el mismo equipamiento. Pero la tecnología no debería desnaturalizar el deporte hasta el punto de que se convierte en un espectáculo", subraya Frédéric Fabiani, referente de maratón en el seno de la Federación Francesa de Atletismo.

- Transparencia -

Fabiani, que se interesa mucho por la nutrición, ha revisado al detalle la ingesta de glúcidos por parte de Sawe.

"Tomó 115 gramos de glúcidos por hora. Hace no mucho tiempo se apuntaba a consumir 60-70 gramos, a veces nos aventurábamos hasta 80-90 gramos. Es la primera vez que veo una toma tan alta", subraya.

La hazaña de Sawe, un atleta desconocido en el maratón hace dos años, suscitó algunas interrogantes, especialmente teniendo en cuenta que Kenia se ha visto salpicada en los últimos años por numerosos casos de dopaje.

El país africano registró 140 suspendidos por este motivo desde 2017, entre ellos Ruth Chepngetich, la actual plusmarquista mundial de maratón.

"Él ganó dos grandes maratones con 2h02 (Valencia y Londres en 2025). Con su crono del domingo es como si Armand Duplantis (plusmarquista mundial de salto con garrocha con 6,31 m) bate su récord por 12 centímetros de golpe", compara Vollmer.

Sawe insiste en que es transparente sobre la cuestión del dopaje, con un programa de controles financiado por su marca deportiva y realizado junto a la Unidad para la Integridad del Atletismo (AIU), la encargada de la lucha antidopaje en su deporte.