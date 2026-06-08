Lassana Diarra, que reclamaba 65 millones de euros, llega a acuerdo con la FIFA

El exinternacional francés Lassana Diarra, que reclamaba a la FIFA 65 millones de euros (75 millones de dólares) en daños y perjuicios y a la Federación Belga de Fútbol en un caso vinculado al derecho de los fichajes, ha alcanzado un acuerdo con la FIFA, informó el lunes a la AFP una fuente cercana al caso.

El 4 de octubre de 2024 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), a la que acudió el futbolista, juzgó que ciertas reglas de la FIFA relativas a la transferencia internacional de jugadores eran contrarias al derecho europeo, transformando así el sistema de traspasos.

El 35 veces internacional con los Bleus anunció en octubre que acudiría a la justicia belga para hacer valer la decisión europea.

Al ser contactada por la AFP, la FIFA indicó que "tras el acuerdo global al que han llegado, el señor Lassana Diarra y la FIFA han puesto fin a todos los procesos judiciales que los enfrentan", añadiendo que la FIFA "no reconoce ninguna culpa y no ha realizado ningún pago de indemnización".

Por su parte, los abogados del jugador dijeron no poder hacer comentarios por el momento.

El caso se remonta a 2014, cuando el futbolista rompió su contrato con Lokomotiv de Moscú para fichar por el club belga Charleroi tras una drástica reducción de salario en el club ruso.

Por temor a tener que pagar una importante indemnización, tal como estipulaba la normativa, Charleroi renunció al fichaje del futbolista, que llevó su caso ante la justicia belga, con el apoyo del sindicato mundial de jugadores FIFPro.

Tras la decisión del TJUE, llamado "caso Diarra", la FIFA modificó su reglamentación sobre los traspasos.

La fundación Justice for Players también se ha lanzado en una demanda colectiva buscando más justicia en los traspasos, una iniciativa a la que se han unido diferentes sindicatos nacionales de futbolistas profesionales.