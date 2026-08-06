Le Court gana la sexta etapa del Tour femenino y Reusser sigue líder

La mauriciana Kim Le Court ganó la sexta etapa del Tour de Francia femenino este jueves en Tournon-sur-Rhône, en Ardèche, donde la suiza Marlen Reusser conservó el maillot amarillo antes de la etapa reina que llevará al pelotón a la cima del Mont Ventoux.

Le Court, que formaba parte de un grupo de ocho, se impuso al esprint por delante de la francesa Cédrine Kerbaol y de la neerlandesa Puck Pieterse.

Fue el segundo triunfo en el Tour de Francia para Le Court, un año después de haberse impuesto en Guéret, al término de una "etapa loca" que coronó su obstinación con un esprint ganador.

"El equipo hizo un trabajo tan grande para colocarme en cabeza de carrera que no podía dejar de luchar", explicó la vencedora.

Las favoritas para la victoria final del domingo en Niza se neutralizaron dentro de un grupo que vio desde la distancia cómo las atacantes del día se disputaban el triunfo.

Con el maillot amarillo, Reusser vivió "un día tranquilo" para conservar sus 12 segundos de ventaja sobre la neerlandesa Demi Vollering y 1:17 sobre la polaca Kasia Niewiadoma, un día antes de la etapa reina que llevará al pelotón a la cima del mítico Mont Ventoux.

El espectáculo estuvo, por tanto, en cabeza de carrera cuando seis corredoras se escaparon del pelotón a 33 kilómetros de meta, bajo el impulso de la campeona de Francia, Célia Gery.

La ciclista de Ardèche (quinta), que rodaba por sus carreteras de entrenamiento, no se quedó lejos de la victoria, al igual que la bretona Cédrine Kerbaol (segunda), ambas batidas al esprint por Le Court.

- Clasificación de la sexta etapa:

1. Kim Le Court (MRI/AGS) los 153,4 km en 4 h 01:48.

(media: 38,1 km/h)

2. Cédrine Kerbaol (FRA/EFC) a 0.

3. Puck Pieterse (NED/FED) 0.

4. Sarah Van Dam (CAN/TVL) 0.

5. Célia Gery (FRA/FDJ - SUEZ) 0.

6. Liane Lippert (GER/MOV) 0.

7. Elisa Longo Borghini (ITA/ALE) 2.

8. Riejanne Markus (NED/TFS) 5.

9. Dominika Wlodarczyk (POL/ALE) 28.

10. Noemi Rüegg (SUI/EFC) 28.

11. Lotte Kopecky (BEL/DLT) 28.

12. Paula Blasi (ESP/ALE) 28.

13. Sara Casasola (ITA/FED) 28.

14. Antonia Niedermaier (GER/CSR) 28.

15. Marlen Reusser (SUI/MOV) 28.

- Clasificación general:

1. Marlen Reusser (SUI/MOV) 19 h 43:34.

2. Demi Vollering (NED/FDJ-SUEZ) a 12.

3. Katarzyna Niewiadoma (POL/CSR) 1:17.

4. Elisa Longo Borghini (ITA/ALE) 2:28.

5. Antonia Niedermaier (GER/CSR) 2:40.

6. Dominika Wlodarczyk (POL/ALE) 2:54.

7. Isabella Holmgren (CAN/TFS) 3:05.

8. Cédrine Kerbaol (FRA/EFC) 3:07.

9. Kim Le Court (MRI/AGS) 3:26.

10. Paula Blasi (ESP/ALE) 3:51.

11. Nienke Vinke (NED/DLT) 3:54.

12. Thalita de Jong (NED/RLW) 4:28.

13. Niamh Fisher-Black (NZL/TFS) 4:34.

14. Puck Pieterse (NED/FED) 4:59.

15. Pauline Ferrand-Prévot (FRA/TVL) 5:00.