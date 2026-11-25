LeBron James completó su primer triple doble con el uniforme de los Philadelphia 76ers en un triunfo 111-104 ante el Miami Heat que los mantiene con vida en la Copa NBA.

La victoria en casa de los Sixers abrió la penúltima jornada de la fase de grupos de la Copa NBA, con otros ocho partidos que también cuentan para la temporada regular.

El Heat de Giannis Antetokounmpo se presentaba en su mejor momento a Filadelfia, con siete victorias consecutivas y líder invicto del Grupo B de la Conferencia Este.

Miami tenía la posibilidad de sellar el boleto a los cuartos de final con un triunfo, pero se topó con la mejor actuación de LeBron James desde su aterrizaje en Filadelfia.

El alero, que en diciembre cumplirá 42 años, logró su mayor marca anotadora del curso, con 25 puntos. También sumó 10 rebotes y 12 asistencias para completar el primer triple doble de su temporada 24 en la liga de básquet norteamericana.

James tuvo que cargar con más responsabilidad ofensiva ante la ausencia del pívot Joel Embiid, por enfermedad, y la lesión en los isquiotibiales sufrida por Jaylen Brown en el segundo cuarto.

El alero no regresó a la pista en la segunda mitad y dejó su casillero en 6 puntos. El escolta Tyrese Maxey respaldó a LeBron con 30 puntos y el joven VJ Edgecombe aportó otros 18.

Antetokounmpo llegó a 32 puntos y 14 rebotes para Miami, que ha reconducido la temporada después de un desastroso inicio con cuatro derrotas seguidas.

"Era un equipo realmente bueno el que teníamos enfrente", declaró LeBron, que protagonizó una fulgurante serie de 14 puntos consecutivos para los Sixers en el segundo cuarto.

"Nosotros queríamos recuperar nuestra identidad defensiva. No lo conseguimos en el primer cuarto, pero creo que durante los siguientes 36 minutos volvimos a ella", destacó King James.

Filadelfia tomó la cabeza del grupo con un registro de 2-1, el mismo que Miami. El boleto directo se definirá en la última fecha del viernes, cuando los Sixers visiten a los Indiana Pacers y el Heat a los New York Knicks.