Leclerc supera a Hamilton y marca el mejor tiempo en primera práctica en Australia

El monegasco Charles Leclerc marcó el mejor tiempo este viernes en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Australia, que abre la temporada de Fórmula 1, al superar a su compañero en Ferrari, Lewis Hamilton, en una jornada marcada por los nuevos cambios técnicos.

Leclerc rodó con solvencia en el circuito de Albert Park Circuit y firmó la mejor vuelta con un tiempo de 1:20.267 en los compases finales de la sesión, superando al siete veces campeón del mundo británico por 0.469 segundos.

Los pilotos de Red Bull, Max Verstappen e Isack Hadjar, terminaron tercero y cuarto, respectivamente, mientras que el novato de Racing Bulls, Arvid Lindblad, sorprendió con un destacado quinto lugar en su primera sesión de entrenamientos libres.

El campeón del mundo de McLaren, Lando Norris, tuvo un pésimo inicio de temporada al verse obligado a abandonar tras apenas siete vueltas debido a un problema con la caja de cambios.

Su compañero de equipo, Oscar Piastri, también sufrió inconvenientes de potencia en los primeros minutos, aunque logró recuperarse y terminó sexto.

El británico George Russell, de Mercedes y uno de los favoritos al título antes del inicio de la temporada, concluyó la sesión en la séptima posición.

- Dolores de cabeza -

La jornada supuso la primera prueba real de las nuevas y profundas regulaciones sobre motores y chasis, que introducen unidades de potencia híbridas compuestas ahora en un 50% por combustión tradicional y en un 50% por energía eléctrica.

Con una cantidad limitada de energía disponible, los pilotos tuvieron que gestionar cuidadosamente el uso de sus baterías en cada vuelta, calculando cuándo desplegarlas y cuándo recargarlas mediante la frenada.

El trazado de Albert Park presenta un desafío adicional: largas rectas que agotan rápidamente las baterías y relativamente pocas curvas cerradas que permitan recuperarlas.

También se han introducido cambios aerodinámicos, con monoplazas más pequeños y ligeros.

El alemán Nico Hülkenberg fue el primero en salir a pista, pero el coche de seguridad virtual apareció de inmediato en la primera vuelta después de que Piastri informara por radio a su equipo: "No tengo potencia".

Norris también se quejó de problemas en las reducciones de marcha, mientras que Lindblad, el único novato en Melbourne tras ser ascendido para sustituir a Hadjar, se detuvo a la salida del pit lane y tuvo que ser remolcado.

- "Checo" muy lejos -

Una vez reanudada la sesión, Verstappen marcó el mejor tiempo inicial, seguido por Hamilton, con la mayoría de los pilotos rodando con neumáticos medios.

A mitad de la tanda, Leclerc, Verstappen y Hadjar ocupaban las primeras posiciones, antes de que los principales contendientes cambiaran a neumáticos blandos.

Verstappen fue el primero en bajar del 1:21, pero Hamilton tomó la delantera a diez minutos del final.

El coche de seguridad virtual volvió a activarse cuando Alex Albon, de Williams, se detuvo y comunicó por radio: "He perdido la dirección asistida y todo lo demás".

La sesión se reanudó con Leclerc superando finalmente a Hamilton en su última vuelta.

Los problemáticos Aston Martin también estuvieron presentes en Melbourne, aunque el español Fernando Alonso no pudo salir de boxes y Lance Stroll apenas logró completar tres vueltas.

Los recién llegados de Cadillac, el undécimo equipo de la parrilla, también tuvieron dificultades en su primera sesión, con Valtteri Bottas en la decimoséptima posición y el mexicano Sergio "Checo" Pérez cerrando la clasificación en el vigésimo lugar.