Leones ante la ‘Oranje’

Senegal y Países Bajos disputarán hoy lunes 21 de noviembre (11 am en Panamá), el partido más atractivo del segundo día de competición en el Mundial de Catar 2022, con el permiso de Inglaterra vs Irán (8 am); y el de Estados Unidos ante Gales (2 pm).

Encuadrados en el Grupo A, junto a Catar y Ecuador, que abrieron el domingo la justa mundialista, africanos y europeos son los favoritos para pasar a octavos de final.

Países Bajos regresa a una Copa del Mundo después de no clasificar para Rusia 2018 y con el recuerdo del Tercer Lugar en Brasil 2014 y el subcampeonato en Sudáfrica 2010. El equipo de Louis Van Gaal está en racha y su derrota fue a manos de la República Checa en junio de 2021, por la Eurocopa.

Los neerlandeses nunca quedaron eliminados en la fase de grupos del Mundial, en 10 participaciones anteriores.

Por su parte, Senegal, con la dura baja de su jugador estrella, Sadio Mané, por lesión, llega a Catar tras ser uno de los cinco clasificados por parte de África (Confederación Africana de Futbol) y lo hace como campeón de la Copa Africana de Naciones en el año 2021.