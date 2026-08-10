Levantan escombros y medallas: pesistas venezolanos dedican sus oros a las víctimas de los sismos

El subcampeón olímpico Julio Mayora cargó bloques de cemento para rescatar personas tras el doble sismo que golpeó Venezuela en junio. Un mes después, el halterófilo levantó 151 kg en el arranque y 193 en el envión para conquistar el doble oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Oriundo de La Guaira, el estado más golpeado por los terremotos que han dejado más de 6.000 fallecidos, Mayora presenció el desplome de decenas de edificios donde murieron vecinos y amigos.

"En verdad eso me partió el alma, ver muchas amistades enterradas, debajo los escombros y es algo que nunca pensé vivir", relató en entrevista con la AFP un día después de hacerse con dos preseas de oro en la categoría de 79 kg.

Toda su vida ha levantado pesados discos metálicos, pero el día del temblor tuvo que usar sus habilidades para cargar vigas, bloques de cemento y escombros de edificios derrumbados.

"Nosotros ayudando, sacando escombros para ayudar a las personas. Me tocó ayudar, hay videos míos en las redes ayudando a todas esas personas, salvando vidas", contó.

Recordó ver "personas llorando, gritando, desesperados" en medio de la catástrofe que azotó también zonas de Caracas, donde reside su colega y amigo Keydomar Vallenilla, quien emuló su hazaña dorada este viernes.

Aunque no experimentó de primera mano la tragedia de la zona cero, también sufrió pérdidas que lo afligen.

"Tuvimos un niño de nosotros del gimnasio donde yo me formé, perdió la vida", lamentó. "Lo veía como un futuro atleta en ese deporte. Iba a ser, 100% seguro, un gran atleta, un gran muchacho", acotó.

- "Alguito por qué sonreír" -

Vallenilla consiguió un doble título en la categoría de 94 kg, motivado por el objetivo de "darles un ejemplo" a miles de venezolanos de salir adelante a pesar de la tragedia.

"Nosotros somos los atletas, somos un ejemplo de lo que es el pueblo de Venezuela, un pueblo aguerrido que siempre va a ir a dar lo mejor y a dejar el país en alto", dijo a la AFP este atleta criado en un barrio pobre de la capital venezolana.

Cifras oficiales indican que los sismos afectaron más de 40.000 viviendas, algunas de ellas sin reparación, por lo que miles de venezolanos viven en refugios temporales en condiciones precarias.

"Hay gente que de verdad lo ha perdió todo (...) Yo solo espero que este tipo de alegrías les pueda llegar a su corazón para que tengan un alguito por qué sonreír en todas estas cosas malas que han pasado", recalcó Vallenilla.

"Esta medalla es tanto mía como de ellos y del país", confesó.

En el mismo tono, Mayora le prometió a su familia que se esforzaría en darle una "alegría" a La Guaira. "Estas dos medallas son para el estado de la Guaira, con mucho corazón para ustedes", afirmó.

- Ambición olímpica -

El dúo de pesistas fija sus ambiciones en Los Ángeles 2028. Tienen la esperanza de dejar en alto el nombre de un país golpeado haciéndose un lugar en el medallero.

Ambos ya probaron el éxito olímpico, con medallas de plata en Tokio 2020 en sus respectivas categorías. En París 2024 sin embargo la mejor posición de Mayora fue un quinto lugar y la de Vallenilla una octava plaza.

"Los Olímpicos son mi objetivo, y estar en una buena forma para ir a los Juegos Olímpicos y poder dar pelea", subrayó Vallenilla, que antes participará en juegos sudamericanos y panamericanos.

Mayora también busca acumular marcas en las competencias venideras para clasificar a los Juegos Olímpicos, donde espera dedicarle un oro a Venezuela.

"Siempre llevo mi Venezuela en lo más alto (...) Tengo esta fe y esta potencia que en el nombre de Dios daremos un buen resultado en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 a buscar esa medalla de oro", exclamó.

Venezuela acumulaba al cierre del jueves 188 medallas y se ubicaba en la cuarta posición de los Centrocaribes 2026.