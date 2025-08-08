Lewandowski sufre una lesión en el muslo y es duda para el inicio de temporada

El atacante polaco del FC Barcelona Robert Lewandowski sufre una lesión en el muslo izquierdo y es duda para el inicio de temporada, indicó este viernes el club catalán.

"Robert Lewandowski tiene unas molestias musculares en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Es baja para el domingo y su evolución marcará su disponibilidad", indicó el Barça, confirmando la ausencia del atacante de 36 años en el Trofeo Joan Gamper contra el Como italiano.

Su baja podría afectar también a la primera jornada de LaLiga, en la que el Barça visitará al Mallorca el próximo 16 de agosto.