Ley del deporte revive

Un nuevo intento para modernizar el marco legal del deporte panameño arrancó oficialmente ayer con la aprobación en primer debate (7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención) del Proyecto de ley N.° 198, que dicta la Ley General de Deportes, cuyo proponente es el diputado Jorge Bloise y otros parlamentarios.

La Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional discutió la iniciativa, que fue presentada el 24 de septiembre de 2024, dándole luz verde a modificaciones y eliminaciones de ciertos artículos, y manteniendo otros de su texto original.

Bloise dijo esperar unificar el proyecto entre mayo y junio, con el aporte de federaciones, entidades y demás actores del deporte y así, posiblemente, darle curso en segundo debate durante agosto o septiembre próximo.

En ese sentido, los parlamentarios rechazaron ayer el proyecto de Ley 199, que dicta la “Ley General de Deportes y Recreación”, presentado por el ciudadano Juan Alarcón, para no tener duplicidad con el Proyecto de ley N.° 198. Cabe recordar que, en agosto de 2023, el entonces diputado Héctor Brands, quien ejerció como director de Pandeportes, presentó al Legislativo una “Nueva la Ley General del Deporte y Recreación”.

El documento luego fue analizado por los diputados, pero tras las elecciones generales de mayo de 2024, y el posterior cambio de gobierno, en julio de 2024, la propuesta no prosperó.