Líder de bases robadas

José ‘Chema’ Caballero acabó la temporada regular de la MLB como líder en bases robadas en la Liga Americana.

El pelotero panameño se robó su base número 49 del año, en el parte baja del quinto episodio en la victoria de sus Yankees de Nueva York 3-2 sobre los Orioles de Baltimore, en el Yankee Stadium, el pasado domingo.

Con esa estafa igualó al también panameño Rod Carew, quien se robó esa cantidad en 1976, cuando vestía el uniforme de los Mellizos de Minnesota.

Esta temporada, Chema robó 34 bases cuando militaba con los Rays, y 15 con los “Bombarderos”, equipo al que llegó el 31 de julio pasado. En su carrera de tres años en la Gran Carpa, Caballero tiene 119 robadas y ha sido capturado en 30 ocasiones.

El santeño tuvo un promedio de .236, 5 cuadrangulares, 36 remolcadas, 52 anotadas, 686 de OPS. Hasta la propia MLB, en sus redes sociales, destacó el récord del panameño: “¡José Caballero fue un problema en las bases! Felicidades al líder en bases robadas de la MLB”.