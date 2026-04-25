Lieja-Bastoña-Lieja, el broche a una primavera mágica

La Lieja-Bastoña-Lieja, que pone el cierre el domingo a una primavera de clásicas fabulosa, promete una traca final entre los tres aspirantes: el gran favorito Tadej Pogacar ante dos rivales con el colmillo afilado, Remco Evenepoel y Paul Seixas.

Luego de la victoria del esloveno en la Milán-San Remo, el podio del Tour de Flandes (Pogacar-Van der Poel-Evenepoel) y la victoria de Wout Van Aert en el París-Roubaix, la 112ª edición de la Decana de las clásicas, cuarto "Monumento" del ciclismo, se anuncia apasionante.

. Pogacar a igualar con Argentin y Valverde

Un triunfo del campeón del mundo en el "Quai des Ardennes" de la ciudad belga el domingo le permitiría igualar con el italiano Moreno Argentin y el español Alejandro Valverde, ambos cuádruples ganadores de la Decana, a una victoria de Eddy Merckx.

Para alcanzar ese objetivo, "Pogi", ganador en 2021, 2024 y 2025, podrá contar con un equipo UAE que se ha mostrado fuerte en la campaña por las Ardenas, con el francés Benoît Cosnefroy como principal apoyo.

Fue en Lieja, en 2021, donde el esloveno ganó su primer "Monumento", antes de añadir diez más a su palmarés.

Un año después no pudo defender su título por asistir al funeral de la madre de su pareja, Urska Zigart. Y en 2023, tomó la salida pero no llegó a meta tras sufrir una caída en el kilómetro 85, saldada con una fractura del escafoides. En ambas ediciones la gloria fue para Evenepoel.

. Evenepoel por un triplete

La carrera del domingo permitirá medir fuerzas a Pogacar y Evenepoel, que se han repartido las cinco últimas ediciones.

El doble campeón olímpico en París 2024, de 26 años, aspira a un tercer éxito en su carrera fetiche, por cuyas carreteras entrena desde su juventud.

Evenepoel, que teme más las arrancadas de Pogacar que a la pendiente de La Redoute, tratará de "mantenerse en contacto con el esloveno".

El belga viene de conquistar la Amstel por delante del danés Mattias Skjelkmose, otro de los corredores con cosas que decir el domingo, como el campeón suizo Mauro Smid.

. Seixas, juventud para la Decana

El prodigio francés de 19 años, vencedor con demostración incluida el miércoles en la Flecha Valona, ¿está ya en disposición de plantar cara a los dos astros del pelotón en una carrera de 260 kilómetros?

Será su primera aparición en una carrera que ya ganó en 2024 en categoría júnior.

Pero sus rivales habrán tomado nota de que Seixas dominó esta semana una carrera de la que se decía que exigía un largo aprendizaje, para suceder en el palmarés a Pogacar, que necesitó cuatro intentos para domar el muro de Huy.

Aunque el líder del equipo Décathlon se reconoce un peldaño por debajo de Pogi: "Quizá estemos hablando del mejor corredor de todos los tiempos. Por el momento, creo que no tengo el nivel para ganarle".

La impresionante primavera de este adolescente superdotado (siete victorias, entre ellas la muy exigente Vuelta al País Vasco) abre en todo caso la puerta a un escenario que parecía una locura hace unos meses: verlo en lo más alto del podio de la Decana.