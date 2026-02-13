Lindsey Vonn será operada por cuarta vez en Italia antes de "volver a casa"

La estrella estadounidense del esquí Lindsey Vonn, hospitalizada desde el domingo en Italia después de una violenta caída en el descenso olímpico, anunció este viernes que va a someterse a "una cuarta operación" en su pierna izquierda, el sábado, y que "si todo sale bien" confía en poder "volver a casa".

"Han sido unos días muy duros en el hospital aquí, pero ya me siento yo misma. Todavía me queda un largo camino por recorrer", declara la deportista de 41 años en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram.

"Mañana (sábado) voy a someterme a una nueva operación y, si todo sale bien, entonces podré eventualmente irme y volver a casa", explicó la "Speed Queen", precisando que más adelante debería someterse a una quinta operación.

Vonn ha ido informando regularmente en las redes sociales desde su caída del domingo, pero es la primera vez que su mensaje es en un vídeo, que dura alrededor de un minuto.

En él da también "las gracias a todo el mundo por las flores, los correos y el tiburón", sonríe, mostrando un peluche junto a su cama del hospital.

Vonn fue trasladada en helicóptero de la pista donde se cayó al hospital de Cortina d'Ampezzo, desde donde fue trasladada a un centro médico de Treviso, el lugar donde ha sido sometida hasta el momento a tres operaciones debido a la fractura del fémur izquierdo.

"Me siento afortunada", asegura la esquiadora, campeona olímpica del descenso en 2010, que dijo estar recibiendo la visita de familiares y amigos.

Vonn también se muestra agradecida en su vídeo al personal médico que le ha atendido a lo largo de esta semana.