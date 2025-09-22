Lions dominan el juego terrestre y sorprenden a los Ravens en su propia casa

Los Detroit Lions lograron una importante victoria al imponerse 38-30 sobre los Baltimore Ravens este lunes en el M&T Bank Stadium (Baltimore), donde el corredor David Montgomery fue la figura del partido con dos touchdowns.

Montgomery, de 28 años, sumó 151 yardas esta noche y llegó a tres touchdowns en la presente temporada.

En el balance general, Detroit sumó 224 yardas contra 85 de Baltimore por la vía terrestre.

Jahmyr Gibbs también sumó dos touchdowns esta noche aunque apenas completó 67 yardas en 22 acarreos.

Jared Goff, mariscal de campo titular de los Lions, supo manejar el reloj en los minutos finales para asegurar la victoria en una noche modesta de 202 yardas y un touchdown, completando 20 de los 28 pases.

"Este es uno de los mejores equipos y nos han ganado regularmente, es un gran triunfo", dijo Goff a ESPN. "Tenemos dos grandes corredores, ambos realizaron un estupendo trabajo".

Después de estar abajo en el marcador durante gran parte del partido, los Ravens tomaron la delantera en el tercer cuarto con un pase de 14 yardas de Lamar Jackson para Mark Andrews.

Jackson, dos veces ganador del premio al Jugador Más Valioso, volvió a tener una noche estelar con 288 yardas y tres touchdowns, sin intercepciones.

Una pérdida de balón del estelar Derrick Henry con poco más de ocho minutos por jugar y con los Lions con una ventaja de cuatro puntos, comprobó ser el momento clave del partido.

"No creo que sea la norma de aquí en adelante", dijo el entrenador en jefe, John Harbaugh. "El defensor tuvo un buen ángulo pero de cualquier forma debemos cuidar la pelota y eso es lo más importante".

En los minutos finales, Jackson repitió la fórmula con un pase de 27 yardas para Andrews y aunque logró anotar su segundo touchdown, no fue suficiente para revertir el marcador.

Detroit mejora su récord a 2-1 en un triple empate por el liderato de la división NFC Norte con los Minnesota Vikings y Green Bay Packers mientras que los Ravens son cuartos en la AFC Norte con un triunfo y dos derrotas.