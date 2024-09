Listo Nacional U-10

El Campeonato Nacional de Béisbol U-10 en Panamá ya tiene sus emparejamientos de grupo, de su primera fase, que arranca el próximo 15 de septiembre, en dos canchas del Complejo Deportivo MVP Sport City, en Cerro Viento, de la ciudad capital, y la participación de 12 representaciones de provincias deportivas.

Tras un sorteo efectuado ayer por la mañana en el espacio Podcast Fedebeis (de la Federación Panameña de Béisbol), en redes sociales, se definieron los grupos, quedando establecidos en: Grupo A: Panamá Oeste, Chiriquí, Los Santos, Veraguas, Occidente y Colón, mientras que el Grupo B: Herrera, Metro, Coclé, Este, Darién y Bocas del Toro.

En el día inaugural: Colón enfrentará a Panamá Oeste; y Bocas del Toro ante Herrera (9:00 am); Los Santos ante Chiriquí; y Coclé vs Metro (11:30 am); y cierran: Veraguas vs Occidente; y Panamá Este contra Darién (2:00 pm).

El certamen se jugará en un formato de todos contra todos dentro de sus respectivos grupos, con una llave semifinal cruzada del 1-2 y 2-1, que se efectuará el viernes 20 de septiembre; y luego la final de ganadores por el oro y perdedores por el bronce, el sábado 21.