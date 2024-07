Competirá el 28 de julio (2:00 am) en Eliminatoria en 100 metros pecho.

Competirá el 30 de julio (2:00 am) en eliminatoria de los 200 metros pecho.

Competirá el 4 de agosto (4:00 a.m.) en los 400 metros con vallas.

Competirá el 3 de agosto (4:00 am) en ronda preliminar de 100 m.

Competirá el 29 de julio (3:00 am) en la categoría 57 kilos femenina.

Competirá el 31 de julio (4:00 am) en eliminatoria en categoría 75 kilos.

Competirá el 28 de julio en All Around de Gimnasia Artística (2:30 am), eliminatoria.