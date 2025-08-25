Deportes

Liverpool gana 'in extremis' a un Newcastle con un hombre menos

Liverpool gana 'in extremis' a un Newcastle con un hombre menos
El delantero inglés del Liverpool Rio Ngumoha (centro) celebra el gol de la victoria de su equipo en el partido de la segunda fecha de la Premier League ante el Newcastle. En el estadio de St James' Park, en Newcastle, el 25 de agosto de 2025 ANDY BUCHANAN
AFP
25 de agosto de 2025

El Liverpool, en superioridad numérica todo el segundo tiempo, sufrió para llevarse los tres puntos de Newcastle, al que ganó 3-2 con un gol en el último suspiro del partido que cerró la segunda fecha de la Premier League.

Después de ponerse 2-0 a favor, y de ver cómo las Urracas, con un hombre menos, igualaban 2-2 en el minuto 88, los Reds reaccionaron en el último minuto de los once de tiempo añadido gracias a un tanto de su jovencísimo Rio Ngumoha, que cumplirá 17 años el viernes.

El Liverpool, vigente campeón, ocupa la tercera posición con los mismos seis puntos que Arsenal y Tottenham, únicos equipos con pleno de victorias en las dos primeras fechas.

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR