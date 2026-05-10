Llegan las delegaciones para la Copa Intercolegial Panamá de Fútbol

Con la llegada de los estudiantes de las 32 selecciones, dos por cada región escolar en la categoría media, al hotel de concentración en la ciudad capital, dieron inicio las actividades de la Copa Intercolegial Panamá de Fútbol.

El torneo, que inicia este 11 de mayo, cuenta con representantes de las 16 regiones educativas en las categorías masculina y femenina. Cada selección está integrada por 15 jugadores (nacidos en los años 2009, 2010 y 2011) pertenecientes a los centros educativos que resultaron ganadores en sus respectivos torneos regionales.

La organización detalló que se competirá en cuatro grupos de cuatro equipos cada uno, tanto en la rama varonil (16 equipos) como en la femenil (16 equipos). A la siguiente ronda solo clasificarán los líderes de cada grupo; es decir, ocho oncenos disputarán las semifinales (cuatro por categoría) el próximo jueves 14 de mayo en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

En la categoría femenina, el Grupo A lo componen San Miguelito, Bocas del Toro, la comarca Emberá Wounaan y Veraguas; en el B estarán Herrera, Panamá Centro, Los Santos y Panamá Este; el Grupo C lo integran Chiriquí, Colón, y las comarcas Ngäbe Buglé y Guna Yala; mientras que en el D figuran Darién, Panamá Oeste, Coclé y Panamá Norte.

Por su parte, los grupos de varones quedaron conformados de la siguiente manera: el A por San Miguelito, Bocas del Toro, Panamá Norte y Darién; el B por Coclé, Panamá Este, Colón y Los Santos; el C por Chiriquí, Guna Yala, Panamá Oeste y Herrera; y el D por las comarcas Emberá Wounaan y Ngäbe Buglé, Panamá Centro y Veraguas.

En las semifinales femeninas, el primero del Grupo A se enfrentará al primero del Grupo C, mientras que el líder del B se medirá ante el del D. En la rama masculina, los cruces serán similares. Durante la fase regular, las semifinales y la final, todos los partidos iniciarán a las 7:00 a. m.

Los grupos A y B de la categoría femenina disputarán sus partidos en el Estadio 28 de Diciembre; los grupos C y D lo harán en el Luis Ernesto ‘Cascarita’ Tapia. En la masculina, los grupos A y B jugarán en el estadio del Complejo Deportivo Los Andes, y los grupos C y D en la cancha de la Escuela de Artes y Oficios.

Las semifinales y la gran final se celebrarán en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez. Los campeones de ambas categorías podrán incluir dos refuerzos de cualquier otra selección para representar a Panamá en los Juegos Codicader, que este año se celebrarán en Honduras.

La Copa Intercolegial Panamá de Fútbol forma parte de los Juegos Intercolegiales Meduca 2026, cuyas otras 12 disciplinas iniciarán el 22 de julio. Este torneo de fútbol se adelantó para aprovechar la efervescencia del Mundial de Fútbol 2026, evento global en el que Panamá participa por segunda vez en su historia.