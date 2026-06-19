"Lo que funciona no hay que tocarlo": De la Fuente se aferra a su librillo

Con seis días para repetir y repetir la autopsia del partido, un empate ante Cabo Verde puede virar en drama nacional. Hay que saber cómo contraatacar y el seleccionador español Luis de la Fuente se muestra fiel a su librillo: "Lo que funciona no hay que tocarlo".

La campeona de Europa debe reaccionar el domingo ante Arabia Saudita (16h00 GMT en Atlanta) tras el resbalón inicial frente a Cabo Verde (0-0).

Entre medias, la primera gran crisis a gestionar por De la Fuente desde su llegada al cargo tras el descalabro en el Mundial de Catar 2022, la eliminación en octavos frente a Marruecos en los penales.

El veterano técnico defiende a ultranza su método y su tropa en estos días de zozobra.

- "Incluso al 50%" -

¿Ralentiza el juego de España Rodri?, preguntaron a De la Fuente el jueves en la radio Cope.

"¡Madre mía! Me parece altamente insultante, que se diga eso del mejor jugador del mundo. ¿Se atreverían a decir eso de otros considerados los mejores? Creo que no, pero como son españoles se les dice. Rodrigo es el mejor del mundo incluso al 50% es mucho mejor que la mayoría de mediocentros del mundo", respondió con vehemencia.

Exageración o no sobre un futbolista que llega sin su mejor ritmo debido a las lesiones, la respuesta evidencia que el entrenador está en las antípodas de llevar a cabo una revolución ante los sauditas.

Muchas veces, eso sí hasta ahora respaldado por los resultados, De la Fuente se columpia en la fina línea que separa la confianza de la prepotencia.

"Tengo los seis mejores centrocampistas del mundo" o "Zubimendi podría haber ganado el Balón de Oro" son frases que dejó antes del debut de España.

Una colección de figuras incapaz de marcar ante la 67ª nación del ranking FIFA, con un portero, Vozinha, de 40 años y que juega en la segunda división portuguesa.

¿Le falta autocrítica al técnico? "Nos faltó finura, ritmo, intensidad en los pases, frescura... En el fútbol no es todo explicable. Pasan los minutos, se genera cierta ansiedad y el próximo partido será de parecidas características y lo manejaremos diferente".

"Hay que seguir mejorando, lo que no iba a ser una autoflagelación", añadió.

- Contando los minutos de Lamine -

Dos elementos perturban el sosiego de España entre los bosques que rodean la Baylor School de Chattanooga, su campo base: los jugadores tocados y el mercado de fichajes.

De los cuatro extremos de la lista de 26 futbolistas dos, los teóricos titulares Lamine Yamal y Nico Williams, están lejos de su plenitud: "Creo que para el domingo aportarán más minutos y ante Uruguay todavía mejor".

Atacantes explosivos que necesitan ganar ritmo en pleno Mundial para ser decisivos, unidos al también extremo Víctor Muñoz, con una recaída de su lesión que le impide jugar.

Yéremi Pino, sin minutos ante Cabo Verde, completa el cuarteto, mientras que Mikel Merino, tras acelerar para llegar al Mundial, se perdió dos entrenamientos grupales esta semana después de disputar 25 minutos ante el equipo africano por "gestión de cargas".

Lamine Yamal, que disputó el mismo tiempo, debe contar los minutos ante Arabia Saudita. "Su rendimiento óptimo está en una hora, valoraremos si nos interesa meter más marcha al principio o aprovechar los minutos finales que es determinante", dijo De la Fuente.

Y los fichajes, tras el pase de Marc Cucurella al Real Madrid, el jueves se confirmó que Víctor Muñoz ficha por el Liverpool, mientras que Álex Grimaldo podría ser el siguiente en cambiar de aires y dejar el Bayer Leverkusen...

Pero De la Fuente se aferra a las estadísticas y a la racha de 32 partidos sin perder de España: "Lo que funciona no hay que tocarlo".