Los Angels despiden a su mánager tras la peor temporada de su historia

Los Angels de Los Ángeles despidieron este miércoles al mánager Kurt Suzuki después de que el equipo registrara la primera temporada con 100 derrotas en la historia de la franquicia de las Grandes Ligas de béisbol.

Suzuki, de 43 años, terminó su primera campaña como entrenador con un balance de 62 victorias y 100 derrotas, el peor registro de la Liga Americana y el segundo más negativo de toda la MLB.

El exreceptor, que puso fin a una carrera de 16 temporadas como jugador con los Angels en 2022, asumió el cargo de mánager hace un año, después de pasar dos temporadas como asistente especial del gerente general.

La decisión se produce mientras Kroenke Sports & Entertainment, el grupo que asumirá la propiedad de la franquicia, se prepara para completar la compra del equipo a comienzos de 2027.

"De cara a 2027 y los años siguientes, he mantenido conversaciones internas y con los directivos de Kroenke Sports & Entertainment sobre el futuro del béisbol de los Angels y el rumbo de nuestra organización", dijo en un comunicado John Mozeliak, gerente general interino.

"Esas conversaciones han determinado la decisión de buscar un nuevo mánager y un nuevo cuerpo técnico para la temporada de 2027", agregó.

Los Angels ofrecieron a Suzuki la posibilidad de regresar a la organización como asistente especial.

"Kurt se ha ganado un enorme respeto en nuestro vestuario y he visto de primera mano cuánto le importan nuestros jugadores. No creo que el balance de esta temporada refleje realmente sus capacidades como mánager", señaló Mozeliak.

El futuro de Mozeliak también es incierto una vez concluya su contrato en diciembre.