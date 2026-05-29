Los argentinos Sierra y Tirante se despiden en la tercera ronda en Roland Garros

Después de un jueves memorable marcado por el gran triunfo de Juan Manuel Cerúndolo sobre el número uno mundial, Jannik Sinner, el viernes fue negativo para el tenis argentino, que sufrió la eliminación de sus dos jugadores en liza, Solana Sierra y Thiago Agustín Tirante.

Sierra, 68 del mundo y mejor tenista sudamericana del ranking mundial, fue arrollada literalmente por la rumana Sorana Cirstea (18ª), que le endosó un doble 6-0 en solo 56 minutos.

La tenista marplatense de 21 años venía de sorprender en segunda ronda a la italiana Jasmine Paolini (13ª), pero esta vez no tuvo ninguna opción ante una adversaria abrumadoramente superior.

Por su parte, Tirante, de 25 años y número 60 del mundo, se vio superado por el español Pablo Carreño (89º, 34 años), que le venció 7-6 (7/0), 7-5, 3-6 y 6-4.

Tanto Sierra como Tirante nunca habían llegado tan lejos en el Grand Slam parisino, donde las opciones albicelestes quedan ahora depositadas en los hermanos Francisco y Juan Manuel Cerúndulo y en Francisco Comesaña.

Los tres jugarán sus partidos de tercera ronda el sábado.

Fran Cerúndolo se enfrentará al estadounidense Zachary Svajda (85º), mientras que su hermano Juan Manuel lo hará con el español Martín Landaluce (69º) y el adversario del Tiburón Comesaña será el italiano Matteo Berrettini (105º).