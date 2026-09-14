Los Bears ganan a los Panthers en el partido con más puntos en semana de apertura de la NFL

Los Chicago Bears masacraron este domingo a los Carolina Panthers por 59-37 en el partido con más puntos en una semana inaugural de la liga de football americano (NFL).

El quarterback Caleb Williams lanzó dos pases de touchdown y corrió para otros dos en la alocada victoria de los Bears, que se convirtió en el duodécimo partido con más puntos en la historia de la NFL y un récord para la primera semana.

La explosiva ofensiva de Chicago logró dos touchdowns en cada cuarto, despegándose en la segunda mitad.

D'Andre Swift corrió para tres anotaciones, pero aun así insistió en que su equipo debió ganar por más.

"Anotar 59 puntos es increíble, es fantástico. Pero debería haber sido peor para ellos", dijo el running back.

En otros juegos Josh Allen, líder de los Buffalo Bills, logró su primer triunfo como visitante ante los Houston Texans.

El actual Jugador Más Valioso (MVP) de la liga encadenaba cuatro derrotas al hilo en sus partidos anteriores en Houston.

Pero este domingo el mariscal de campo inició su campaña 2026 con una exhibición magistral: lanzó para 334 yardas y dos pases de anotación, y corrió para dos touchdowns más.

"¡Nos gusta el Reliant Stadium! ¡Woohoo!", bromeó Allen tras cerrar la agónica victoria por 36-31 en el debut del nuevo entrenador Joe Brady.

"Se siente bien empezar la temporada de la manera correcta", se felicitó.

- Los Lions, en el tiempo extra -

De su lado, los Detroit Lions superaron por la mínima a Nueva Orleans 31-30 en un emocionante tiempo extra.

Jared Goff lanzó un pase de touchdown de cuatro yardas a Amon-Ra St. Brown en la prórroga, pero Nueva Orleans respondió cuando Tyler Shough conectó con Noah Fant en un pase de touchdown de ocho yardas.

Los Saints rechazaron el intento de punto extra para empatar y se jugaron la conversión de dos puntos. Pero Shough —que había pasado para la impresionante cifra de 410 yardas, incluidas tres anotaciones— no logró encontrar a su receptor, y los Lions se llevaron la victoria.

"Simplemente apesta... Estuvo a una sola jugada. Así es el fútbol americano", lamentó Shough.

Lamar Jackson completó 17 de 25 pases para 324 yardas y un touchdown, y además corrió para otra anotación, en la victoria de los Baltimore Ravens por 41-23 en Indianápolis, su primer triunfo bajo el mando del nuevo entrenador Jesse Minter.

Los tres touchdowns de Derrick Henry llevaron al veterano corredor a 125 en su carrera, colocándolo tercero en la lista histórica de la NFL, solo por detrás del récord de 164 de Emmitt Smith y de los 145 de LaDainian Tomlinson.

"Es genial... agradezco a todos los que me ayudaron a llegar hasta aquí", dijo Henry.