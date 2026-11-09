Los Bengals se imponen a los Falcons en un partido de la NFL en Madrid

Los Cincinnati Bengals vencieron a los Atlanta Falcons 34-17 este domingo en Madrid, en el segundo partido de la poderosa liga de football americano (NFL) que se disputa en la capital española.

Impulsados por su estrella Joe Burrow, los Bengals se llevaron la victoria en el estadio Santiago Bernabéu, la casa del Real Madrid, adonde acudieron más de 78.000 espectadores.

El equipo de Cincinnati se fue al descanso claramente por delante 24-10, antes de rematar tras la pausa.

Los Bengals se van de Madrid con un balance de seis victorias y dos derrotas. El registro los mete en la carrera por abrirse un cupo para el Super Bowl, que se disputará el 14 de febrero en Los Ángeles.

El partido fue una auténtica fiesta en el Santiago Bernabéu, con la presencia de distintas personalidades, entre ellas el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

El año pasado, en este mismo escenario, los Miami Dolphins vencieron a los Washington Commanders 16-13 en el primer juego de la historia de la NFL en España.

La poderosa liga estadounidense ha abierto las fronteras en un intento por internacionalizar su marca.