Los brasileños Burgener y Teixeira, sin final olímpica en halfpipe

Los brasileños Pat Burgener y Augustinho Teixeira quedaron eliminados en la ronda clasificatoria del snowboard halfpipe de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, este miércoles en Livigno (norte de Italia).Ninguno de los dos pudo entrar entre los doce mejores del total de 25 competidores que accedían a la final del viernes, en una ronda que lideró el australiano Scotty James, campeón mundial y vigente subcampeón olímpico, con una mejor puntuación de 94,00.Burgener solo pudo llegar a 70,00, quedando en el decimocuarto puesto y Teixeira, con 56,50, finalizó decimonoveno.Ambos sufrieron caídas en la segunda y última manga, por lo que su mejor intento fue el de la primera.Nacido en Lausana (Suiza) hace 31 años y después de haber representado al país helvético en dos citas olímpicas, Burgener acudía a sus primeros Juegos con Brasil, país del que su madre tenía la nacionalidad.En el pasado, cuando defendía los colores del país europeo, fue quinto en los Juegos de Pyeongchang 2018 y undécimo en los de Pekín 2022.Brasil confiaba especialmente en él para destacar en el snowboard de estos Juegos Olímpicos.