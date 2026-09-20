Los Bravos aseguran el título de división en las Grandes Ligas

Con un jonrón de tres carreras de Mike Yastrzemski que decidió el partido, los Bravos de Atlanta vencieron 4-2 a los Astros de Houston este domingo y aseguraron su séptimo título de división de las Grandes Ligas en nueve temporadas.

El triunfo de Atlanta también garantizó un puesto de comodín en los playoffs de la Liga Americana para los Red Sox, pese a que estos cayeron 5-1 ante Tampa Bay.

La novena de Boston se convirtió en el sexto equipo en asegurar su lugar en la postemporada a falta de una semana para que concluya la campaña semestral, con seis plazas aún por definir.

Los Bravos mejoraron su récord a 92-64 para conquistar su primer título de la División Este de la Liga Nacional desde 2023, año en que firmaron su sexta consagración consecutiva.

Los Cachorros de Chicago, que lograron una cómoda victoria de 9-1 en Cincinnati, pueden asegurar su pase a los playoffs de la Liga Nacional si Arizona pierde más tarde ante los Yankees de Nueva York.

Antes de la jornada del domingo, los Bravos, Yankees, Tampa Bay, Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles ya habían asegurado su lugar en la postemporada.

Los Red Sox, con un registro de 84-72, comenzaron la campaña con una marca de 32-46 y parecían destinados a quedar fuera de los playoffs, pero reaccionaron después de que Chad Tracy asumiera como interino tras el despido del mánager Alex Cora en abril.

"Después de luchar tanto y de colocarnos en la posición en la que estamos, creo que no importa mucho cómo se consiga", dijo Tracy sobre el paso del equipo a los playoffs tras una derrota.