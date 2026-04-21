Los campeones defensivos y ofensivos del Béis Mayor

El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, en honor al «Line Up de Estrella», está próximo a disputar su serie final, pero antes, la Federación Panameña de Béisbol empezó desde ayer a revelar a los peloteros más destacados del torneo, a través de los premios a Novato del Año, Director del Año, Extranjero del Año, Lanzador Más Valioso y el Jugador Más Valioso de la temporada 2026, que se anunciarán durante el resto de esta semana.

Solo ayer, revelaron los nombres de los campeones lanzadores, además de defensivos y ofensivos. En el pitcheo, la nota alta la puso el experimentado Davis Romero de Coclé, quien firmó una actuación histórica al terminar con una efectividad de 0.00 en 23.2 entradas laboradas.

En cuanto a dominio y triunfos, el derecho dominicano Jorge Bautista fue la figura clave, liderando el departamento de juegos ganados (4-0) y ponches propinados con 38.