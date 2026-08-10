Los campeones mundiales, los Springboks, vencen 17-10 de visita a Los Pumas

El campeón mundial de rugby, Sudáfrica, logró un laborioso triunfo de su visita ante Argentina por 17-10 en partido amistoso jugado la tarde del sábado en el estadio de Vélez Sarsfield, en Buenos Aires.

Los Springboks, más allá de algunas ausencias notorias en su formación, partían como favoritos para este duelo ante Los Pumas, y lograron quedarse con la victoria, de manera ajustada, después de que los locales estuvieron a tiro de la igualdad en una última jugada fallida por un knock-on de Matías Moroni cuando estaba muy cerca del in-goal visitante.

"Hay una tristeza grande porque podíamos ganarlo. Nos preparamos mucho para este partido, hicimos lo que nos comprometimos, la defensa fue clave. Fuimos a buscarlo con todo, pero nos encontramos con un gran rival. Sudáfrica sabe controlar bien el partido, es muy territorial", destacó el capitán argentino, Pablo Matera.

Argentina anotó sus tantos con un penal de Santiago Carreras y un try de Benjamín Grondona (8') convertido por Carreras, mientras que para Sudáfrica hubo tries de Edwill van der Merwe (39'), convertido por Sacha Feinberg-Mngomezulu, y de Cameron Hanekom (62') anotado por Handré Pollard y un penal de Feinberg-Mngomezulu.

Los Pumas consiguieron frenar por un largo rato los embates de los campeones del mundo, dominadores en la tenencia y en el control del juego pero que les costó superar a un rival concentrado y atento en defensa.

El combinado local también presentó varias bajas, ya que el entrenador Felipe Contepomi les dio descanso a los jugadores que se desempeñan en la liga francesa de rugby, o que supuso varias ausencias de peso, entre ellos el capitán, Julián Montoya, y Joaquín Oviedo, Justo Piccardo, Marcos Kremer, Matías Alemanno y Santiago Chocobares.

Por ello, en Los Pumas debutaron el pilar Francisco Moreno desde el inicio y Juan Penoucos, Leonel Oviedo y Juan Martín Scelzo como recambio en el segundo tiempo.

En los Springboks la nota inesperada fue la salida temprana del capitán, Siya Kolisi, que debió dejar el campo a los 24 minutos, reemplazado por Marco van Staden.

"Tengo una lesión en el isquiotibial, me haré un examen y veré cuánto tiempo estaré afuera", dijo Kolisi finalizado el partido.

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