Los controvertidos Enhanced Games arrancan sin los prometidos récords

Bajo el sofocante calor de Las Vegas, los Enhanced Games fueron inaugurados este domingo sin que se superaran récords mundiales en sus primeras competencias pese al consumo permitido de sustancias dopantes por los atletas, que ha generado una gran preocupación por su salud.

En los últimos días, los organizadores del evento expresaron su seguridad en que a lo largo de la jornada se superarán varios récords mundiales, aunque estas marcas no vayan a ser reconocidas oficialmente.

Las gestas no aparecieron en el inicio de esta competencia dividida en pruebas de halterofilia, natación y atletismo.

La halterófila dominicana Beatriz Pirón, cuatro veces olímpica y campeona panamericana, era una de las deportistas que había superado un récord mundial en los entrenamientos, según los organizadores.

Pirón, en categoría 53 kilos, intentó repetir la hazaña en la prueba inaugural pero se quedó corta en sus tres intentos de levantar 100 kilos en arrancada.

En envión, la dominicana superó su récord personal de 110kg al levantar hasta 118kg.

"En arrancada me quedé corta, pero hicimos un buen trabajo en el envión, así que me siento muy bien", dijo Pirón, que expresó su entusiasmo por esta experiencia.

"Estoy muy agradecida con todas las personas de los Enhanced Games que han aportado mucho a mi crecimiento y a una nueva era para el deporte que ahora es una realidad", dijo la dominicana de 31 años.

En su turno, la medallista olímpica colombiana Leidy Solís levantó 140kg, acercándose a 5 kilos de su mejor marca personal a los 36 años.

"Estoy supercontenta. Nunca tuve un trato como el que me dieron en estos Juegos, me sentí como una atleta de élite", dijo Solís, plata en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

Entre los hombres, los colombianos Yoni Andica y Juan Solís no alcanzaron sus mejores marcas personales en envión, levantando 170 y 188 kilos, respectivamente.

- Condena de autoridades deportivas -

Los alrededor de 40 velocistas, nadadores y levantadores de pesas pasaron los últimos cuatro meses entrenando en Abu Dabi y consumiendo sustancias como testosterona, hormona de crecimiento humano, péptidos y esteroides anabólicos, todas prohibidas en eventos como los Juegos Olímpicos.

Los Enhanced Games han sido condenados por las federaciones de atletismo y las agencias antidopaje por ser peligrosos y contrarios al espíritu del deporte.

Aún así se cuentan nombres importantes entre sus participantes, todos atraídos por los premios de 250.000 dólares a los ganadores de pruebas y hasta un millón de dólares en caso de batir récords mundiales.

El velocista estadounidense Fred Kerley, ex campeón mundial de los 100 metros planos, será parte del evento aunque aclaró que correrá "limpio".

En una de las primeras competencias de natación, el estadounidense Cody Miller se impuso en los 50 metros braza con 26.55 segundos, también su mejor marca pero lejos del récord mundial de 25.95.

Este programa "me ha hecho más fuerte, duermo mejor y he hecho un montón de amigos estupendos", afirmó Miller, medallista de bronce en Rio de Janeiro 2016.

Dos nadadores olímpicos latinoamericanos participaron en la competencia, el brasileño Felipe Lima y el mexicano Miguel de Lara.

Lima, de 41 años, fue segundo con 26.98 y De Lara, de 31, concluyó en la cuarta y última posición con 27.82.

Los nadadores están también autorizados a emplear los "supersuits" que favorecieron la ruptura de récords mundiales en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, pero que posteriormente fueron prohibidos.

- "Razonablemente seguro" -

Decenas de personas acudieron al recinto de 50 millones de dólares construido específicamente para estos juegos en el aparcamiento de un casino de Las Vegas, una estructura que será desmantelada horas después de la última carrera.

En una mezcla de deporte, biohacking, política y entretenimiento, se especulaba con la asistencia de inversores como el multimillonario Peter Thiel, mientras la banda de rock The Killers actuará en el concierto de clausura.

Donald Trump Jr también está entre los inversores del evento.

Expertos en salud advierten que varias de las sustancias podrían suponer "consecuencias potencialmente mortales y que acorten la vida", incluidos problemas cardíacos, hepáticos y renales, dado que se sabe muy poco sobre sus efectos a largo plazo.

Pero los responsables de los Enhanced Games aseguran que todos los medicamentos cuentan con la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), y que no se ha escatimado gasto alguno en la contratación de los mejores expertos médicos.

"Estoy razonablemente seguro de que no pasará nada", dijo el director médico Guido Pieles.

El doctor describió el riesgo de los medicamentos como "claramente existente", pero "realmente manejable".