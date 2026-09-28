Los Dodgers aspiran al triplete en el arranque de los playoffs de Grandes Ligas

Shohei Ohtani y los Dodgers de Los Ángeles aspiran a su tercer título consecutivo de la Serie Mundial, pero los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York acaparan toda la atención en el comienzo el martes de los playoffs de las Grandes Ligas.

Tras ganar 100 partidos a lo largo de una temporada de seis meses, los Dodgers buscan un triplete que no se ha logrado desde que lo consiguieron los Yankees entre 1998 y 2000.

"No cambia nada en cuanto a nuestra situación de cara a la postemporada, pero sigue siendo un gran logro haber ganado 100 partidos", afirmó el mánager de los angelinos, Dave Roberts.

Seis equipos de cada liga —la Liga Nacional y la Liga Americana— se clasificaron para las eliminatorias, que comienzan con series de comodín al mejor de tres juegos.

Los Yankees recibirán a su archirrival, Boston, y el ganador se enfrentará al cabeza de serie de la Liga Americana, Tampa Bay, en la serie divisional al mejor de cinco partidos.

Aaron Judge espera regresar contra los Medias Rojas. El bateador estrella se recupera de una distensión en la pantorrilla, tras perderse 84 partidos anteriormente por una lesión en las costillas.

Los Bombarderos del Bronx han tenido un balance de 7-6 contra Boston esta campaña.

"Mi objetivo es volver lo antes posible", afirmó Judge. "Si me preguntas si voy a volver, te diré que sí".

- Boone, cauteloso -

El entrenador de los Yankees, Aaron Boone, se mostró más cauteloso.

"Escucharemos a los preparadores físicos y al equipo médico para ver en qué situación nos encontramos", afirmó.

Houston recibirá a los Medias Blancas de Chicago en la otra serie de la Liga Americana. Los Astros ganaron la serie de la temporada regular por 5-2 y clasificaron en la última jornada con el peor balance de la historia de los playoffs (81-81).

El ganador se enfrentará a los Indios de Cleveland, que también avanzaron directamente a la segunda ronda.

En la Liga Nacional, los Padres de San Diego recibirán a los Cachorros de Chicago, que se impusieron por 5-1 en el curso.

El vencedor se enfrentará al cabeza de serie de la Liga Nacional, los Cerveceros de Milwaukee, que han ganado 103 partidos esta temporada, el mejor registro de las Grandes Ligas.

La otra serie de comodín de la Liga Nacional enfrentará a Filadelfia contra los Bravos de Atlanta, que ganaron por 9-4 en el curso. Los Phillies sobrevivieron a cuatro derrotas consecutivas y clasificaron en la última jornada.

El ganador visitará el Dodger Stadium para disputar el primer encuentro de la serie divisional el sábado.

- Optimismo con Ohtani-

Los Dodgers terminaron septiembre con un balance de 18-7, lo que les permite llegar a la postemporada en racha.

"Como equipo, volvimos a jugar mejor al béisbol y eso es lo que uno quiere de cara a la postemporada", dijo el primera base Freddie Freeman.

"Nuestro cuerpo de lanzadores es increíble. Los chicos han empezado a batear mejor. Algunos de nosotros todavía necesitamos aprovechar estos cinco días para encontrar el ritmo. Pero han pasado muchas cosas buenas a lo largo del final de la temporada", agregó.

Una de las preocupaciones de los Dodgers es el rendimiento de Ohtani. La superestrella japonesa ha tenido dificultades en los cinco partidos disputados desde que se recuperó de lesiones en la rodilla izquierda y el bíceps derecho.

Ohtani, cuatro veces Jugador Más Valioso (MVP) de la liga, bateó 5 de 21 con ocho strikeouts y una base por bolas en su recta final. Terminó la temporada con un promedio de bateo de .275 y 30 jonrones.

"Ha salido ileso de todo esto, así que es de esperar que en los próximos días se sienta aún mejor", afirmó Roberts. "De cara al sábado, creo que estará en buena forma".