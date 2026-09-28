$!En un 82% se elevan los precios del diésel

Y.CALLES | El precio del diésel pasó de B/.0.84 por litro en febrero de este año, cuando inició la guerra en Oriente Medio, a B/.1.53 actualmente, un incremento de 82%, , según los datos oficiales.

El diésel es utilizado principalmente por el sector productivo: transporte público, transporte de carga, taxis, buses colegiales, pesca artesanal, maquinaria agrícola y de construcción. Los más afectados son los transportistas de carga, que reportan gastos de hasta B/.1,500 semanales. Le siguen los transportistas de pasajeros, que mantienen la tarifa congelada al usuario mientras absorben la diferencia entre el precio de bomba de B/.1.53 y el tope de B/.0.90 reconocido por el subsidio. La pesca artesanal y los buses colegiales, con topes de subsidio de B/.67.40 y B/.166.95 respectivamente, también reportan afectación por sus márgenes reducidos, explicaron representantes de estos sectores.

Hernán Cortés, transportista de carga, ha indicado que esperan que se tomen medidas para mitigar el impacto. Afirmó que el subsidio no les funciona, pues en su caso gasta B/.1,500 por semana y lo que reciben de subsidio son B/.120.

El presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, Alberto López Tom, ha manifestado que “en el sector productivo, preocupa el comportamiento del diésel, porque es fundamental para el transporte de carga, la maquinaria y actividades agrícolas y productivas”.